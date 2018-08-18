Челленджер, Трибека! Говорящее название. Вы челленджите очень волатильный украинский рынок недвиги. Пытаетесь выцепить пик. Заранее зная, что топливо у вас паленое, а ракету собирали рукожопы. Вы - пассажир Челленджера.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:51
Челленджер, Трибека! Говорящее название. Вы челленджите очень волатильный украинский рынок недвиги. Пытаетесь выцепить пик. Заранее зная, что топливо у вас паленое, а ракету собирали рукожопы. Вы - пассажир Челленджера.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 лис, 2019 18:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:54
есть такой момент... «Аполон» - человеческая трагедия, но есть море других.
В Хьюстоне на территории НАСА есть очень большая аллея в память о астранавтах погибших. Советую посетить, если есть виза. Мозги вправляет.
ПС ниже ракета как для флая из этого же музея
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Та ладно.
Як правило Людина чує лише те що хоче почути.
І тримаючи котлету за пазухою миліше інформація що завтра ти купиш за неї в 2 рази більше ніж сьогодні.
Купувати це завжди дорого. Так само як і продавати це завжди дешево:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А шо там буде через рік? Продаж землі стартує і кредити па 12%?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:13
Не согласен с формулировками,это скорее Вы пассажир на съёмном и худеющей котлетой относительно цен.
У кого активы,тот просто купил акции этого ООО и попивает пиво на своём районе у телека, не угрожая главному центру
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:18
Не-не, я зритель. Купил билеты в первый ряд на посмотреть.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зеленский лендлордит :
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.
Информация об этом появилась в свежем обновлении доходов главы государства на сайте НАПК в среду, 6 ноября. Там указано, что доход размером 902 454 грн был получен 28 октября 2019 года от иностранных граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:34
Промониторил Сетам.
31 октября там прошли очередные торги квартирами,нежилой недвигой и паркоместами в ЖК Воскресенсий.
На удивление по 8 лотам состоялись торги. Вот краткие характеристики.
1. 117 м2/ 1,402 млн / 14 эт
2. 86 м2 / 1,287 млн / 8 эт
3. 86 м2 / 1,286 млн / 12 эт
4. 89 м2 / 1,274 млн / 23 эт
5. 89 м2 / 1,274 млн / 22 эт
6. 92 м2 / 1,240 млн / 18 эт
7. 91 м2 / 1,230 млн / 25 эт
8. Машиноместо 14,6 м2 / 172 тыс.грн.
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:39
Это 3000$/месяц. Зеля красава!
Вижу что он кровно заинтересован в РАКЕТЕ!
Надеюсь внедрит ипотеку под 12%.
Уже сейчас все дорого. Настолько дорого, что я бы уже ничего не покупал. Ну разве что для себя, и то....
Но не смотря на это - мы только в начале пути. Как будто сейчас 2005 год. И хрущ стоит 30куе. Но все впереди!
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:54
Интересно в 2007-08м эта же хатынка без ремонта сколько стоила? За метр естественно, дешевле или тоже 7куе?
Или там ремонту лет 15-17?
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