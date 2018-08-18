Додано: Чет 07 лис, 2019 19:32

Зеленский лендлордит :



Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход около 900 тыс. гривен, который получил от сдачи в аренду недвижимости.



Информация об этом появилась в свежем обновлении доходов главы государства на сайте НАПК в среду, 6 ноября. Там указано, что доход размером 902 454 грн был получен 28 октября 2019 года от иностранных граждан Сирана Сонга и Хинуи Лина.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.