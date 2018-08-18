Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16
Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16
Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))
Serg-ik написав:Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))
Чего все так возбудились от доходов около 1 тыс долл? Какое золото и серебряные унитазы?