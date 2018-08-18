RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2252225322542255

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке
А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16

Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
ihorkyiv
 
Повідомлень: 529
З нами з: 01.05.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:08

  ihorkyiv написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке
А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16

Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120

Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8834
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  ihorkyiv написав:
  Serg-ik написав:Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120

Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))

Чего все так возбудились от доходов около 1 тыс долл? Какое золото и серебряные унитазы?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25878
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 6066 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 2252225322542255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1684, 1685, 1686
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16852 2662292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 18:50
Долярчик
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8548
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184738
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron