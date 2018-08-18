Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16
Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16
Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))
Serg-ik написав:Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))
Чего все так возбудились от доходов около 1 тыс долл? Какое золото и серебряные унитазы?
investorkiev написав:ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42734/ Стройка возобновилась, пусть и не на космической скорости. https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42780/ Суд сделала перерыв до 20-ого. По отчетам в Вайбере людей, которые ходили на заседание, позиция города и экопарковцев слабая. Еще новость. Аркада продала ипотечные кредиты в сданных домах Альфе. Деньги на стройку появились. Я, учитывая репутацию Альфы, как кидаловского банка, немного нервничаю. Аркада более прогнозируемый партнер.
Кстати про кидал (хотя это ни в коем случае не относится к Альфе): все видели новый офис Альтерхаоса на Большой Васильковской? Может в самом деле они свои детские болезни переросли? После той мегатонны негатива на домике больше о них нигде и ничего плохого не встречал. В общем всерьез задумался (хотя уже немного поздно). Все-таки у них эти проекты на потоке - по идее должна быть экономия на масштабе и шишек они уже должны были набить достаточно. https://alterhaus.ua/about
Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.
airmax78 написав:Кстати про кидал (хотя это ни в коем случае не относится к Альфе): все видели новый офис Альтерхаоса на Большой Васильковской? Может в самом деле они свои детские болезни переросли? После той мегатонны негатива на домике больше о них нигде и ничего плохого не встречал. В общем всерьез задумался (хотя уже немного поздно). Все-таки у них эти проекты на потоке - по идее должна быть экономия на масштабе и шишек они уже должны были набить достаточно. https://alterhaus.ua/about
Я далек от ремонтов, но мне кажется че отделка 90 квадратов 2к с 2 санузлами средними или дешевыми материалами за 68 куе это дорого.
Бог з ними, з багатіями-таксистами. Долучаємося до культури. Фільм- претендент на Оскар. "Фільм планують подати на національні та міжнародні фестивалі – першими його зможуть побачити саме журі та глядачі фестивалів. У вільному доступі стрічка з'явиться у 2021 році". Зустрічайте: Enter Through The Balcony про український феномен балконів. https://www.the-village.com.ua/village/ ... t-kim-mi-e