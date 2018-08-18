Додано: Чет 07 лис, 2019 20:57

Кстати про кидал (хотя это ни в коем случае не относится к Альфе): все видели новый офис Альтерхаоса на Большой Васильковской? Может в самом деле они свои детские болезни переросли? После той мегатонны негатива на домике больше о них нигде и ничего плохого не встречал.В общем всерьез задумался (хотя уже немного поздно). Все-таки у них эти проекты на потоке - по идее должна быть экономия на масштабе и шишек они уже должны были набить достаточно.