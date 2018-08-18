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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2253225422552256>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке
А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16

Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:08

  ihorkyiv написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Где справедливость?

Кто плохо работает, тот плохо живёт. В Киеве полно работы , могли бы таксовать или розетки вкручивать. Но не хотят, потому не могут купить жильё. Потому лендлорды вынуждены покупать Круши стояками, как НБУ-излишек баксов на межбанке
А КГС-молодцы. У них же огромный опыт по реконструкции подобных домов. Возьмите хотя бы общаги на Освиты ( Просвещения) 16

Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120

Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  ihorkyiv написав:
  Serg-ik написав:Розмір зарплат таксистів: "Чистый заработок украинского водителя Uber после комиссии может составлять около 25-30 тыс. грн, что существенно выше средних окладов по стране, сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский в интервью «Экономической правде». Он отметил, что в Uber можно заработать даже больше, чем на иных платформах, поскольку заказов, по его словам, на платформе на порядок больше". https://ubr.ua/market/transport/stalo-i ... er-3888120

Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра, но не всему же надо верить)))

Чего все так возбудились от доходов около 1 тыс долл? Какое золото и серебряные унитазы?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.

https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42734/
Стройка возобновилась, пусть и не на космической скорости.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42780/
Суд сделала перерыв до 20-ого. По отчетам в Вайбере людей, которые ходили на заседание, позиция города и экопарковцев слабая.
Еще новость. Аркада продала ипотечные кредиты в сданных домах Альфе. Деньги на стройку появились. Я, учитывая репутацию Альфы, как кидаловского банка, немного нервничаю. Аркада более прогнозируемый партнер.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Представитель Убера мог бы рассказать, что его таксеры едят с золота, а унитазы у них из серебра,

у вас какие то серьезные проблемы в последнее время???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати про кидал (хотя это ни в коем случае не относится к Альфе): все видели новый офис Альтерхаоса на Большой Васильковской? Может в самом деле они свои детские болезни переросли? После той мегатонны негатива на домике больше о них нигде и ничего плохого не встречал.
В общем всерьез задумался (хотя уже немного поздно). Все-таки у них эти проекты на потоке - по идее должна быть экономия на масштабе и шишек они уже должны были набить достаточно.
https://alterhaus.ua/about
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:57

Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а

Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.

https://strana.ua/news/232222-strana-pu ... skoho.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати про кидал (хотя это ни в коем случае не относится к Альфе): все видели новый офис Альтерхаоса на Большой Васильковской? Может в самом деле они свои детские болезни переросли? После той мегатонны негатива на домике больше о них нигде и ничего плохого не встречал.
В общем всерьез задумался (хотя уже немного поздно). Все-таки у них эти проекты на потоке - по идее должна быть экономия на масштабе и шишек они уже должны были набить достаточно.
https://alterhaus.ua/about


Я далек от ремонтов, но мне кажется че отделка 90 квадратов 2к с 2 санузлами средними или дешевыми материалами за 68 куе это дорого.Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:16

В Москве появилось жилье площадью 8,5 квадратного метра

https://lenta.ru/news/2019/11/07/micro/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:16

Бог з ними, з багатіями-таксистами. Долучаємося до культури. Фільм- претендент на Оскар. "Фільм планують подати на національні та міжнародні фестивалі – першими його зможуть побачити саме журі та глядачі фестивалів. У вільному доступі стрічка з'явиться у 2021 році". Зустрічайте: Enter Through The Balcony про український феномен балконів. https://www.the-village.com.ua/village/ ... t-kim-mi-e
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