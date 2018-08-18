Додано: Чет 07 лис, 2019 21:46

UA написав: zzzzzz написав: Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а



Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.

https://strana.ua/news/232222-strana-pu ... skoho.html Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а

Человек отстаивал привычный ему образ жизни от завистливых соседей. Человек отстаивал привычный ему образ жизни от завистливых соседей.

По звуку на видео, это АК с нарезным стволом, а не гладкоствольная Сайга.

тема про АК не раскрытанарезной? на видео слышно?ау, эксперт-всезнайка