Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а
Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.
zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а
Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.
zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а
Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.
investorkiev написав:Цены такие, что уши заворачиваются. Ноунейм-застройщик, 20000грн/м, этап «ковыряем землю под котлован», все однушки разметаются за пару месяцев. И терпилы надеются через 2-3 года чтото получить.
Терпилам невдомек, что РАКЕТА готовится к взлету.
ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.
Я уже пристегнулся, готовлюсь к взлету. А вы?
А ми готуємо велику клізму для Натахи-ракетчиці))) Щоб не страждала запорами під час ракетного польоту!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а
Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Цены такие, что уши заворачиваются. Ноунейм-застройщик, 20000грн/м, этап «ковыряем землю под котлован», все однушки разметаются за пару месяцев. И терпилы надеются через 2-3 года чтото получить.
Терпилам невдомек, что РАКЕТА готовится к взлету.
ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.
Я уже пристегнулся, готовлюсь к взлету. А вы?
А ми готуємо велику клізму для Натахи-ракетчиці))) Щоб не страждала запорами під час ракетного польоту!
Не поняла, ты мне угрожаешь? Чем именно? Если Челенджер наипнется, твои хрущи он утянет за собой в финансовую могилу...