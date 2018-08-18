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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2253225422552256

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25

  zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а

Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.

https://strana.ua/news/232222-strana-pu ... skoho.html

Человек отстаивал привычный ему образ жизни от завистливых соседей.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:29

  UA написав:
  zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а

Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.

https://strana.ua/news/232222-strana-pu ... skoho.html

Человек отстаивал привычный ему образ жизни от завистливых соседей.

100%. Защищал свой внутренний мир. Особенно трогательно выглядит "споживання води та електроенергії для власної сауни".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:46

  UA написав:
  zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а

Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.

https://strana.ua/news/232222-strana-pu ... skoho.html

Человек отстаивал привычный ему образ жизни от завистливых соседей.

тема про АК не раскрыта
нарезной? на видео слышно?
ау, эксперт-всезнайка

"По звуку на видео, это АК с нарезным стволом, а не гладкоствольная Сайга. "
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:50

  investorkiev написав:Цены такие, что уши заворачиваются.
Ноунейм-застройщик, 20000грн/м, этап «ковыряем землю под котлован», все однушки разметаются за пару месяцев. И терпилы надеются через 2-3 года чтото получить.

Терпилам невдомек, что РАКЕТА готовится к взлету.

ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.

Я уже пристегнулся, готовлюсь к взлету. А вы?

А ми готуємо велику клізму для Натахи-ракетчиці))) Щоб не страждала запорами під час ракетного польоту!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:57

  zzzzzz написав:Про ур** который вчера стрелял на Чаадаева 2а

Согласно документам, суды о взыскании задолженности по взносам с Берестецкого тянутся еще с ноября 2017 года, когда объединение совладельцев многоквартирного дома на улице Чаадаева, 2а обратились в Святошинский районный суд Киева с иском. 24 ноября 2017 года суд открыл производство. Однако с тех пор суд постоянно переносили, а сторона Берестецкого заявлял отвод судье. Так, 17 октября 2019 года ответчик обратился в суд с заявлением об отводе судьи Пятничук И.В., мотивируя это тем, что с 2013 года семья судьи знакомы с семьей Берестецкого.

https://strana.ua/news/232222-strana-pu ... skoho.html


Про таких же ур** с разных дыр.
https://www.youtube.com/watch?v=0njmrojUVsk
Много очень колоритных персонажей, говорят па расейски.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:08

  Frant написав:
  investorkiev написав:Цены такие, что уши заворачиваются.
Ноунейм-застройщик, 20000грн/м, этап «ковыряем землю под котлован», все однушки разметаются за пару месяцев. И терпилы надеются через 2-3 года чтото получить.

Терпилам невдомек, что РАКЕТА готовится к взлету.

ЗЫ: кстати, вижу многие на форуме не понимают сути РАКЕТЫ. Люди не поняли, что завал Оркады, Укрбуды, судороги КГС - это как раз хорошо, ведет к сужению предложения, и повышению спроса на вторичке.

Я уже пристегнулся, готовлюсь к взлету. А вы?

А ми готуємо велику клізму для Натахи-ракетчиці))) Щоб не страждала запорами під час ракетного польоту!


Не поняла, ты мне угрожаешь? Чем именно?
Если Челенджер наипнется, твои хрущи он утянет за собой в финансовую могилу...
investorkiev
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