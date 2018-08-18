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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2254225522562257

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поверхностный подход к вопросу — то есть изучение номинальной доходности — показывает, что вложение средств в недвижимость, валюту или драгоценные металлы в отдельные годы приносило наивысший доход.


https://nv.ua/biz/experts/sberezheniya- ... 52135.html

Интересно, недвижимость с 2000 года - они считали только стоимость, или стоимость+аренда?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:24

investorkiev Там на ссылке все описано.
Чистая стоимость - без затрат на коммуналку и без прибыли от сдачи в аренду
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:34

  zzzzzz написав:investorkiev Там на ссылке все описано.
Чистая стоимость - без затрат на коммуналку и без прибыли от сдачи в аренду

Спасибо, значит я невнимательно читал.

Получается, если с учетом сдачи в аренду (а арендой самая банальная однушка в Киеве с 2000 года уже окупилась раза 4, не меньше), получается что недвига - в разы выгоднее любых инструментов.

В разы.
investorkiev
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