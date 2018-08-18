Интересно, недвижимость с 2000 года - они считали только стоимость, или стоимость+аренда?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поверхностный подход к вопросу — то есть изучение номинальной доходности — показывает, что вложение средств в недвижимость, валюту или драгоценные металлы в отдельные годы приносило наивысший доход.
Интересно, недвижимость с 2000 года - они считали только стоимость, или стоимость+аренда?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:24
investorkiev Там на ссылке все описано.
Чистая стоимость - без затрат на коммуналку и без прибыли от сдачи в аренду
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:34
Спасибо, значит я невнимательно читал.
Получается, если с учетом сдачи в аренду (а арендой самая банальная однушка в Киеве с 2000 года уже окупилась раза 4, не меньше), получается что недвига - в разы выгоднее любых инструментов.
В разы.
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