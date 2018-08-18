Интересно, недвижимость с 2000 года - они считали только стоимость, или стоимость+аренда?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поверхностный подход к вопросу — то есть изучение номинальной доходности — показывает, что вложение средств в недвижимость, валюту или драгоценные металлы в отдельные годы приносило наивысший доход.
Интересно, недвижимость с 2000 года - они считали только стоимость, или стоимость+аренда?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:24
investorkiev Там на ссылке все описано.
Чистая стоимость - без затрат на коммуналку и без прибыли от сдачи в аренду
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:34
Спасибо, значит я невнимательно читал.
Получается, если с учетом сдачи в аренду (а арендой самая банальная однушка в Киеве с 2000 года уже окупилась раза 4, не меньше), получается что недвига - в разы выгоднее любых инструментов.
В разы.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:13
artlife
Это если тот дом(Институтская 16) что я на стрит-гугл посмотрел напротив НацБанка - то он нашему одесситу Максу явно не понравится. Помимо даже вашей цены в 3куе метр. Никакое это не произведение искусства или ценность времени.
Фасад загажен, приватбанк как раковая опухоль смотрится,впрочем как и остальные магазинчики, представляю там МОПы в столетнем мраморе в трещинах и исцарапанные кирзаками сталинских комми.
2куе там наиболее реальная цена. Видовых квартир там всё равно нет.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:02
Это вырваные фразы, выводы на самом деле в статье другие
Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:08
Стаття ні про що.
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