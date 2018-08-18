Стаття ні про що.
"Громадяни, зберігайте гроші в збережних касах, у гривні!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:08
Стаття ні про що.
"Громадяни, зберігайте гроші в збережних касах, у гривні!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:10
Ну вам же счета разрешили открывать в иностранных банках без лицензии НБУ? Веллкам в банки США под 1.89% годовых
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