Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:32

Еще вопрос про то, что аренду считают как инвестицию в недвижимость. Телегу ставят впереди коня. Собственно инвестиция в недвижимость это когда квартира куплена, стоит закрытая, коммунальные по максимуму отрезаны, платится только то, от чего нельзя отвертеться. Понятно, что с доходностью тут будет не очень. Актив выведен из экономики, обществу от этого вред, общество наказывает гривной.

Аренда это бизнес. В этом принципиальная разница с депозитом, хоть на первый взгляд похоже. Особенно на одной убитой квартире, которую сдают дешевле рынка. Имея бизнес, нельзя все бросить и уехать на острова на год. При инвестициях, пассивном доходе можно. От твоих умений и способностей существенно зависит доходность бизнеса. При инвестиции нет - ты отдал деньги и от тебя уже ничего не зависит.

Для того, чтобы заниматься арендой необязательно вообще иметь недвижимость. Например, у посуточников не так много своих квартир. Если человек это умеет, ему своих квартир становится мало и он вынужден расширяться за счет субаренды. Если не умеет, бросает и уходит в долгосрочку.

Я, имея опыт, мог бы, например, находить варианты дешевле рынка, минимально приводить их в порядок и пересдавать по рыночной цене, получая себе в карман около 20% аренды. Бабульки, измотанные плохими арендаторами и риелторами, молились бы на меня, получая день в день деньги на карточку, и никто им бы не выносил мозг пересдачами, показами, поломанными замками, неработающими холодильниками и сантехникой.