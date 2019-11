Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:43

Vlad442 написав: ...

Я, имея опыт, мог бы, например, находить варианты дешевле рынка, минимально приводить их в порядок и пересдавать по рыночной цене, получая себе в карман около 20% аренды. Бабульки, измотанные плохими арендаторами и риелторами, молились бы на меня, получая день в день деньги на карточку, и никто им бы не выносил мозг пересдачами, показами, поломанными замками, неработающими холодильниками и сантехникой. ...Я, имея опыт, мог бы, например, находить варианты дешевле рынка, минимально приводить их в порядок и пересдавать по рыночной цене, получая себе в карман около 20% аренды. Бабульки, измотанные плохими арендаторами и риелторами, молились бы на меня, получая день в день деньги на карточку, и никто им бы не выносил мозг пересдачами, показами, поломанными замками, неработающими холодильниками и сантехникой.



Для многих бабулек дополнительный доход от сдачи - на вес золота, и они не будут с Вами им делиться, они не дадут Вам ни копейки, чего бы это им ни стоило, и какие бы разумные аргументы Вы бы ни приводили. Для них бабло (даже мизерные копейки) на порядок важнее чем все указанные проблемы.



Неумение считать деньги, делать всё и всегда самостоятельно, экономия НА ВСЁМ, неумение сопоставлять нематериальные и материальные расходы - отрыжка совка. Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений. Для многих бабулек дополнительный доход от сдачи - на вес золота, и они не будут с Вами им делиться, они не дадут Вам ни копейки, чего бы это им ни стоило, и какие бы разумные аргументы Вы бы ни приводили. Для них бабло (даже мизерные копейки) на порядок важнее чем все указанные проблемы.Неумение считать деньги, делать всё и всегда самостоятельно, экономия НА ВСЁМ, неумение сопоставлять нематериальные и материальные расходы - отрыжка совка. Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.