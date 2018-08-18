Vlad442 написав:

По поводу циферок, деревьев и леса. Я не лезу анализировать то, что не смогу полноценно анализировать. Может оно вообще не поддается прогнозу и анализу. Лучше не иметь никаких цифр, чем правдоподобно выглядящие цифры, которые введут в заблуждение при принятии решения. Я стараюсь смотреть на мир, тенденции, индикаторы.В свете этого я бы сейчас больше смотрел на цены ближних соседей. Мы идем в Европу, поэтому со временем цены/аренда/налоги будут как в Восточной Европе.С 91 года по сегодняшний день на рынке был перекос. Мало жилья вообще и мизерное количество в аренде, что отрицательно сказывалось на мобильности рабочей силы. Поэтому общество щедро вознаграждало тех, кто вкладывал свои накопления ему на благо. Скупал квартиры и сдавал. Или инвестировал в новострои. Построили много, сдают еще больше, население уменьшилось и выехало. С падением ценности социальной функции инвесторов в недвигу будут падать их доходы. Рынок аренды входит в стадию насыщения, когда экспозицией в месяц при попытке сдать по рынку уже никого не удивишь.Что будет завтра. В течении 2-5-10 лет. Медленное увеличение доходов и, следовательно, аренды. Более быстрое увеличение цены - ипотека, потребительские настроения и прочие части "ракеты". Увеличение налогового пресса. Способность государства собирать налоги увеличивается. ФОПы, арендодатели. Со временем до всех дойдут руки. При рынке покупателя эти расходы лягут на арендодателя, что сделает смешной уменьшившуюся доходность.Мой прогноз на 20-22 "покупать". 23-25 "держать". С 25-ого "продавать".Еще можно обратить внимание на индикатор - разница цены с польской недвигой. Как только разрыв сократится в 2 раза от сегодняшнего, можно сразу ставить на продажу.