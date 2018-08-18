Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:... Рынок аренды входит в стадию насыщения, когда экспозицией в месяц при попытке сдать по рынку уже никого не удивишь....
Можно подробнее? Вы с таким столкнулись?
Да, в декабре-январе-фервале, когда каждая следующая квартира сдавалась с большим простоем и дешевле предыдущей. Я мониторил рынок, беседовал с другими арендодателями, отслеживал их объявления - в новострое быстро со всеми знакомишься. С однушками, конечно, полегче, а двушки в аренде оказались полной опой, но приезжать и ночевать под Аркадой, чтобы выхватить студию в первый день продаж это был не мой вариант. Может это было из-за конкуренции, когда одномоментно в одной локации вывалились 5 домов под аренду, и этот опыт не может проецироваться на весь рынок.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 08 лис, 2019 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:... Я, имея опыт, мог бы, например, находить варианты дешевле рынка, минимально приводить их в порядок и пересдавать по рыночной цене, получая себе в карман около 20% аренды. Бабульки, измотанные плохими арендаторами и риелторами, молились бы на меня, получая день в день деньги на карточку, и никто им бы не выносил мозг пересдачами, показами, поломанными замками, неработающими холодильниками и сантехникой.
Для многих бабулек дополнительный доход от сдачи - на вес золота, и они не будут с Вами им делиться, они не дадут Вам ни копейки, чего бы это им ни стоило, и какие бы разумные аргументы Вы бы ни приводили. Для них бабло (даже мизерные копейки) на порядок важнее чем все указанные проблемы.
Неумение считать деньги, делать всё и всегда самостоятельно, экономия НА ВСЁМ, неумение сопоставлять нематериальные и материальные расходы - отрыжка совка. Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Vlad442 написав:По поводу циферок, деревьев и леса. Я не лезу анализировать то, что не смогу полноценно анализировать. Может оно вообще не поддается прогнозу и анализу. Лучше не иметь никаких цифр, чем правдоподобно выглядящие цифры, которые введут в заблуждение при принятии решения. Я стараюсь смотреть на мир, тенденции, индикаторы.
В свете этого я бы сейчас больше смотрел на цены ближних соседей. Мы идем в Европу, поэтому со временем цены/аренда/налоги будут как в Восточной Европе. С 91 года по сегодняшний день на рынке был перекос. Мало жилья вообще и мизерное количество в аренде, что отрицательно сказывалось на мобильности рабочей силы. Поэтому общество щедро вознаграждало тех, кто вкладывал свои накопления ему на благо. Скупал квартиры и сдавал. Или инвестировал в новострои. Построили много, сдают еще больше, население уменьшилось и выехало. С падением ценности социальной функции инвесторов в недвигу будут падать их доходы. Рынок аренды входит в стадию насыщения, когда экспозицией в месяц при попытке сдать по рынку уже никого не удивишь. Что будет завтра. В течении 2-5-10 лет. Медленное увеличение доходов и, следовательно, аренды. Более быстрое увеличение цены - ипотека, потребительские настроения и прочие части "ракеты". Увеличение налогового пресса. Способность государства собирать налоги увеличивается. ФОПы, арендодатели. Со временем до всех дойдут руки. При рынке покупателя эти расходы лягут на арендодателя, что сделает смешной уменьшившуюся доходность. Мой прогноз на 20-22 "покупать". 23-25 "держать". С 25-ого "продавать". Еще можно обратить внимание на индикатор - разница цены с польской недвигой. Как только разрыв сократится в 2 раза от сегодняшнего, можно сразу ставить на продажу.
Тільки є один нюанс, Польща на під"йомі, туда їдуть наші гастрики, дехто назавжди. А в нас ще дно демографії не пройдено. Та й гастрики мігрують від нас, а не до нас.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Тільки є один нюанс, Польща на під"йомі, туда їдуть наші гастрики, дехто назавжди. А в нас ще дно демографії не пройдено. Та й гастрики мігрують від нас, а не до нас.
Тут на ветке многие думают что Киев живет своей отдельной жизнью и это все его не касается. Никто не хочет думать что рост численности населения пригорода Киева за счет миграции из регионов может когда-то остановится и что будет тогда ?
galadriel написав:Для многих бабулек дополнительный доход от сдачи - на вес золота, и они не будут с Вами им делиться, они не дадут Вам ни копейки, чего бы это им ни стоило, и какие бы разумные аргументы Вы бы ни приводили. Для них бабло (даже мизерные копейки) на порядок важнее чем все указанные проблемы.
Неумение считать деньги, делать всё и всегда самостоятельно, экономия НА ВСЁМ, неумение сопоставлять нематериальные и материальные расходы - отрыжка совка. Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.
Они и не будут делиться. Они будут получать на руки сумму, которую просят, без головной боли. Я бы смог выжимать из этой квартиры больше за счет опыта и готовности вкинуть пару-тройку десятков тысяч гривен в минимальный ремонт, сантехнику и мебель. Чтобы квартира не вызывала отвращение с порога. Бедненько, но чистенько. Лично мне на данном этапе не интересно этим заниматься, но это не значит, что так нельзя заработать. Я привел эту возможность, как пример того, что аренда это бизнес, а не пассивный доход.
galadriel написав:Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.
Думаете молодое поколение только родилось и знает, с какой стороны хлеб маслом намазан?
flyman написав:Тільки є один нюанс, Польща на під"йомі, туда їдуть наші гастрики, дехто назавжди. А в нас ще дно демографії не пройдено. Та й гастрики мігрують від нас, а не до нас.
Польша на горе, а мы отскакиваем от дна. Разрыв обречен на сокращение.
flyman В Польше бабы рожают больше чем пшеков умирают? Посмотри хоть в вики динамику их населения и количество детей на одну семью, 2.2-2.3 там и не пахнет для элементарного воспроизводства. И потом - многие наши подучили языки и пашут не за 20000 грн в Лодзе,а за 50000-60000 чуть позападнее, ибо местным надо 70-80 по курсу башлять. Будем рассматривать рынки недвиги Парижа, Лондона и Берлина с Амстердамом в таком случае?
Vlad442 написав:Еще можно обратить внимание на индикатор - разница цены с польской недвигой. Как только разрыв сократится в 2 раза от сегодняшнего, можно сразу ставить на продажу.
Тільки є один нюанс, Польща на під"йомі, туда їдуть наші гастрики, дехто назавжди. А в нас ще дно демографії не пройдено. Та й гастрики мігрують від нас, а не до нас.
Польша уже улетела на ипотечной ракете. Только что у себя возле дома (ипеня) увидел объявление: 85 кв.м. по 7500 злотых. 12-летний неохрущ. В аренде шел бы за 2200-2500 потолок. Курс 3,85. Хотя еще летом в соседних домах продавались квартиры меньших метражей по 6500.
galadriel написав:Для многих бабулек дополнительный доход от сдачи - на вес золота, и они не будут с Вами им делиться, они не дадут Вам ни копейки, чего бы это им ни стоило, и какие бы разумные аргументы Вы бы ни приводили. Для них бабло (даже мизерные копейки) на порядок важнее чем все указанные проблемы.
Неумение считать деньги, делать всё и всегда самостоятельно, экономия НА ВСЁМ, неумение сопоставлять нематериальные и материальные расходы - отрыжка совка. Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.
Они и не будут делиться. Они будут получать на руки сумму, которую просят, без головной боли. Я бы смог выжимать из этой квартиры больше за счет опыта и готовности вкинуть пару-тройку десятков тысяч гривен в минимальный ремонт, сантехнику и мебель. Чтобы квартира не вызывала отвращение с порога. Бедненько, но чистенько. ...
Если узнают - горло перегрызут: "Ты, сцука, на мне бедной пенсионерке, ещё и наживаешься!" Ещё одна отрыжка совка...
Ваши аргументы очень здравые и для подавляющего числа таких бабулек подходили бы на 100% (занимайся своими делами и получай бабло), но маємо, те що маємо...
Vlad442 написав:
galadriel написав:Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.
Думаете молодое поколение только родилось и знает, с какой стороны хлеб маслом намазан?
Нет, конечно. Пока на вольные хлеба не пойдут - не узнают. Но дело не в этом. Сейчас больше возможностей, больше информации, и проще найти того, кто сделает (всё порешает) и заплатить ему, чем ковыряться самому и всё равно сделать через жoпy, потратив своё время и нервы.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 08 лис, 2019 11:09, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.