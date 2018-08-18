Vlad442 написав:

Да, в декабре-январе-фервале, когда каждая следующая квартира сдавалась с большим простоем и дешевле предыдущей. Я мониторил рынок, беседовал с другими арендодателями, отслеживал их объявления - в новострое быстро со всеми знакомишься.С однушками, конечно, полегче, а двушки в аренде оказались полной опой, но приезжать и ночевать под Аркадой, чтобы выхватить студию в первый день продаж это был не мой вариант.Может это было из-за конкуренции, когда одномоментно в одной локации вывалились 5 домов под аренду, и этот опыт не может проецироваться на весь рынок.