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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2257225822592260>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:56

  zzzzzz написав:
  flyman написав:Тільки є один нюанс, Польща на під"йомі, туда їдуть наші гастрики, дехто назавжди. А в нас ще дно демографії не пройдено. Та й гастрики мігрують від нас, а не до нас.


Тут на ветке многие думают что Киев живет своей отдельной жизнью и это все его не касается.
Никто не хочет думать что рост численности населения пригорода Киева за счет миграции из регионов может когда-то остановится и что будет тогда ?

Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 лис, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:56

Vlad442
Те кто уехал в возрасте до 30 лет с вероятностью 90% уже не вернутся. А как раз эти люди в возрасте до 30 находятся в самом репродуктивном возрасте, так откуда пойдет прирост населения ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:59

  Vlad442 написав:Может это было из-за конкуренции, когда одномоментно в одной локации вывалились 5 домов под аренду, и

На форумах 100 0000 разів писалось, що орендні квартири в термітниках-новобудах - не є оптимумом.
Ну, у Ікарусів - своя дорога. Вірніше, бездоріжжя)))

  flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?


Пожежа йде за планом:

  Frant написав:Будуть, будуть недобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!
"То рошенко у всьому винний!"
А шаромиги гроші рахують безупинно!

Цей віршик я написав в березні 2018, він є в архіві.
Все йде за планом)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 лис, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:59

flyman
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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:00

  Vlad442 написав:Да, в декабре-январе-фервале, когда каждая следующая квартира сдавалась с большим простоем и дешевле предыдущей. Я мониторил рынок, беседовал с другими арендодателями, отслеживал их объявления - в новострое быстро со всеми знакомишься.
С однушками, конечно, полегче, а двушки в аренде оказались полной опой, но приезжать и ночевать под Аркадой, чтобы выхватить студию в первый день продаж это был не мой вариант.
Может это было из-за конкуренции, когда одномоментно в одной локации вывалились 5 домов под аренду, и этот опыт не может проецироваться на весь рынок.

Помню этот предвыборный спад.
Был микровопрос с быстрым подбором адекватных арендаторов.
Абы каких была очередь.
Но чтоб аж месяц простоя?
Вероятно дело в двушке.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 08 лис, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:00

  Vlad442 написав:Польша на горе, а мы отскакиваем от дна. Разрыв обречен на сокращение.

гагага, Польща сама швидко ростуча економіка ЄС, яка скоро попаде в G20
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень прикольный пост в свете нашей ракеты на старте: https://www.facebook.com/10000162267863 ... 770332818/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:05

  zzzzzz написав:Vlad442
Те кто уехал в возрасте до 30 лет с вероятностью 90% уже не вернутся. А как раз эти люди в возрасте до 30 находятся в самом репродуктивном возрасте, так откуда пойдет прирост населения ?

Зачем вам то население?
Чем его занять в постиндустриальной модели экономики?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:13

  UA написав:
  zzzzzz написав:Vlad442
Те кто уехал в возрасте до 30 лет с вероятностью 90% уже не вернутся. А как раз эти люди в возрасте до 30 находятся в самом репродуктивном возрасте, так откуда пойдет прирост населения ?

Зачем вам то население?
Чем его занять в постиндустриальной модели экономики?

А кто будет снимать квартиры, кто их будет покупать, где взять топливо для ракеты ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:16

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Vlad442
Те кто уехал в возрасте до 30 лет с вероятностью 90% уже не вернутся. А как раз эти люди в возрасте до 30 находятся в самом репродуктивном возрасте, так откуда пойдет прирост населения ?

Зачем вам то население?
Чем его занять в постиндустриальной модели экономики?

А кто будет снимать квартиры, кто их будет покупать, где взять топливо для ракеты ?)))

Песики, котики і араби.

Взагалі, ситуація така:

И ещё любил он маленьких ребят.

На своём крылечке сидя, каждый день
Ждёт, бывало, деток он из деревень.

Много их сбегалось к деду вечерком;
Щебетали, словно птички перед сном:

«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток».
«Дедушка, найди мне беленький грибок».

«Ты хотел мне нынче сказку рассказать».
«Посулил ты белку, дедушка, поймать».

Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!

И, смеясь, рукою дряхлой гладил он
Детские головки, белые, как лён.

Ждал поры весенней с нетерпеньем я:
Думал, вот приеду снова в те края

И отправлюсь к другу старому скорей.
Он навстречу выйдет с трубочкой своей.

И начнёт о сельских новостях болтать.
По лесу бродить с ним будем мы опять.

Слушая, как в чаще свищут соловьи...
Но, увы! желанья не сбылись мои.

Как с деревьев падать начал лист сухой,
Смерть подкралась к деду тихою стопой.

Одинок угас он в домике своём,
И горюют детки больше всех по нём.

«Кто поймает белку, сделает свисток?»
Долго будет мил им добрый старичок.

И где спит теперь он непробудным сном,
Часто голоса их слышны вечерком...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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