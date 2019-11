Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:56

zzzzzz написав: flyman написав: Тільки є один нюанс, Польща на під"йомі, туда їдуть наші гастрики, дехто назавжди. А в нас ще дно демографії не пройдено. Та й гастрики мігрують від нас, а не до нас. Тільки є один нюанс, Польща на під"йомі, туда їдуть наші гастрики, дехто назавжди. А в нас ще дно демографії не пройдено. Та й гастрики мігрують від нас, а не до нас.



Тут на ветке многие думают что Киев живет своей отдельной жизнью и это все его не касается.

Никто не хочет думать что рост численности населения пригорода Киева за счет миграции из регионов может когда-то остановится и что будет тогда ? Тут на ветке многие думают что Киев живет своей отдельной жизнью и это все его не касается.Никто не хочет думать что рост численности населения пригорода Киева за счет миграции из регионов может когда-то остановится и что будет тогда ?

Так новобудови передмістя уже туго продаються.

Аналогічна ситуація і КРЖН.

Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву? Так новобудови передмістя уже туго продаються.Аналогічна ситуація і КРЖН.Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?

