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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:19
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:Vlad442
Те кто уехал в возрасте до 30 лет с вероятностью 90% уже не вернутся. А как раз эти люди в возрасте до 30 находятся в самом репродуктивном возрасте, так откуда пойдет прирост населения ?
Зачем вам то население?
Чем его занять в постиндустриальной модели экономики?
А кто будет снимать квартиры, кто их будет покупать, где взять топливо для ракеты ?)))
Где население будет работать?
А если МВФ кредит не даст?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:30
Прохожий написав: Serg-ik написав:
Вот прикол надыбалhttps://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/8838305/посмотрите на фото занавесочки стола на кухне.Это так современно. Наверное прабабушка в гости заезжала
-ИК расскажите зачем вы кампаете на объекты превышающие ваши возможности более чем на 100%?
мазохизм?
нехерделать?
психическое расстройство?
не ну реально интересно куда приводит аренда Овер 10 лет...
рассказываю: смотрю на разницу в ценах и состоянии между тем, что по карману и тем, что самое "дешёвое" из приемлемого в моём понимании.
Действительно интересно почему в одном доме сразу несколько квартир продают.
Параллельно обдумываю рискнуть заработать лёгкие деньги, типа "ставки на спорт" или купить биткоин, которому пророчат скорое падение.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:36
Ситуация такая: был у меня школьный друг - ITшник. Двое детей. В прошлом году уехал в Краков. С концами. Коллега: двое детей - 3 года назад в Штаты. Вторая коллега - 4 детей. Туда же. Историй чтобы приезжали к нам и навсегда, кто-то столь же квалифицированный и материально обеспеченный, к сожалению, вспомнить не могу. Хотя в Фудмаркете - куча иностранцев с детьми.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:42
galadriel написав:
Для многих бабулек дополнительный доход от сдачи - на вес золота, и они не будут с Вами им делиться, они не дадут Вам ни копейки, чего бы это им ни стоило, и какие бы разумные аргументы Вы бы ни приводили. Для них бабло (даже мизерные копейки) на порядок важнее чем все указанные проблемы.
Неумение считать деньги, делать всё и всегда самостоятельно, экономия НА ВСЁМ, неумение сопоставлять нематериальные и материальные расходы - отрыжка совка. Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.
плюсанул
у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:43
airmax78 написав:
Ситуация такая: был у меня школьный друг - ITшник. Двое детей. В прошлом году уехал в Краков. С концами. Коллега: двое детей - 3 года назад в Штаты. Вторая коллега - 4 детей. Туда же. Историй чтобы приезжали к нам и навсегда, кто-то столь же квалифицированный и материально обеспеченный, к сожалению, вспомнить не могу. Хотя в Фудмаркете - куча иностранцев с детьми.
В аудите куча понаехов партнеров и старших менеджеров годами живут в Киеве.
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