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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2257225822592260

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:19

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Vlad442
Те кто уехал в возрасте до 30 лет с вероятностью 90% уже не вернутся. А как раз эти люди в возрасте до 30 находятся в самом репродуктивном возрасте, так откуда пойдет прирост населения ?

Зачем вам то население?
Чем его занять в постиндустриальной модели экономики?

А кто будет снимать квартиры, кто их будет покупать, где взять топливо для ракеты ?)))

Где население будет работать?
А если МВФ кредит не даст?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:30

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Вот прикол надыбалhttps://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/8838305/посмотрите на фото занавесочки стола на кухне.Это так современно. Наверное прабабушка в гости заезжала

-ИК расскажите зачем вы кампаете на объекты превышающие ваши возможности более чем на 100%?
мазохизм?
нехерделать?
психическое расстройство?

не ну реально интересно куда приводит аренда Овер 10 лет...

рассказываю: смотрю на разницу в ценах и состоянии между тем, что по карману и тем, что самое "дешёвое" из приемлемого в моём понимании.
Действительно интересно почему в одном доме сразу несколько квартир продают.
Параллельно обдумываю рискнуть заработать лёгкие деньги, типа "ставки на спорт" или купить биткоин, которому пророчат скорое падение.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ситуация такая: был у меня школьный друг - ITшник. Двое детей. В прошлом году уехал в Краков. С концами. Коллега: двое детей - 3 года назад в Штаты. Вторая коллега - 4 детей. Туда же. Историй чтобы приезжали к нам и навсегда, кто-то столь же квалифицированный и материально обеспеченный, к сожалению, вспомнить не могу. Хотя в Фудмаркете - куча иностранцев с детьми.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:42

  galadriel написав:Для многих бабулек дополнительный доход от сдачи - на вес золота, и они не будут с Вами им делиться, они не дадут Вам ни копейки, чего бы это им ни стоило, и какие бы разумные аргументы Вы бы ни приводили. Для них бабло (даже мизерные копейки) на порядок важнее чем все указанные проблемы.

Неумение считать деньги, делать всё и всегда самостоятельно, экономия НА ВСЁМ, неумение сопоставлять нематериальные и материальные расходы - отрыжка совка. Это со временем пройдёт - с отходом старых поколений.


плюсанул
у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:43

  airmax78 написав:Ситуация такая: был у меня школьный друг - ITшник. Двое детей. В прошлом году уехал в Краков. С концами. Коллега: двое детей - 3 года назад в Штаты. Вторая коллега - 4 детей. Туда же. Историй чтобы приезжали к нам и навсегда, кто-то столь же квалифицированный и материально обеспеченный, к сожалению, вспомнить не могу. Хотя в Фудмаркете - куча иностранцев с детьми.

В аудите куча понаехов партнеров и старших менеджеров годами живут в Киеве.
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