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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2259226022612262>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:плюсанул
у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий

Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости.
У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать.
Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:50

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:плюсанул
у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий

Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости.
У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать.
Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?


Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.

По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.

Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.

Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:58

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:плюсанул
у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий

Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости.
У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать.
Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?


вот шо действительно смешно так это слышать от тебя многочисленные и громогласные заявления об игноре и потом снова и снова видеть эту рефлексию)
ну не нравится тебе моя писанина - так заигнорь и не читай, а то устанешь обугленные кресла под собой менять)
а помимо риэлторов у меня в друзьях есть семья, занимающаяся гостиничным бизнесом - от хостелов и квартир посуточно до отдельно стоящего гостиничного здания - поверь, об этом бизнесе и его нюансах я знаю достаточно)
продолжай рассказывать о насыщении рынка, теоретег бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:02

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:плюсанул
у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий

Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости.
У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать.
Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?


Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.

По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.

Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.

Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!

Есть еще одно решение этого уравнения. Но оно вам не понравится. В нем ракета заглубляется, как в фильме "Земное ядро".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:03

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?

Квартира в Киеве за 17 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.

ще трохи і буде моя таргет ціна $15К, шкода що далеко до метро, а як там далеко до рейкового трамвая?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:05

  airmax78 написав:Ситуация такая: был у меня школьный друг - ITшник. Двое детей. В прошлом году уехал в Краков. С концами. Коллега: двое детей - 3 года назад в Штаты. Вторая коллега - 4 детей. Туда же. Историй чтобы приезжали к нам и навсегда, кто-то столь же квалифицированный и материально обеспеченный, к сожалению, вспомнить не могу. Хотя в Фудмаркете - куча иностранцев с детьми.

Похоже, Вы в очередной раз заполнили анкету на Гринкард)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:06

ожидания vs реальность

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:плюсанул
у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий

Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости.
У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать.
Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?


Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.

По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.

Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.

Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!

гагага, а отримаєш податки і падіння доходності оренди і стагнацію/падіння ціни базвого актива:

З.І.
А пісєчка не взмолка от возбуждєнія :D
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:12

може вместо битка (теслы, овгз) взять стремную аркаду по 25к за однухен? какая вероятность достройки?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:13

У каки началось очередное обострение бгг.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:може вместо битка (теслы, овгз) взять стремную аркаду по 25к за однухен? какая вероятность достройки?

Вероятность есть. Оценить невозможно. Я бы не брал.
Vlad442
 
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