Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости.

У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать.

вот шо действительно смешно так это слышать от тебя многочисленные и громогласные заявления об игноре и потом снова и снова видеть эту рефлексию)

ну не нравится тебе моя писанина - так заигнорь и не читай, а то устанешь обугленные кресла под собой менять)

а помимо риэлторов у меня в друзьях есть семья, занимающаяся гостиничным бизнесом - от хостелов и квартир посуточно до отдельно стоящего гостиничного здания - поверь, об этом бизнесе и его нюансах я знаю достаточно)

