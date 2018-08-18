Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:плюсанул у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий
Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости. У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать. Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?
kingkongovets написав:плюсанул у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий
Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости. У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать. Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?
Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.
Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.
Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!
kingkongovets написав:плюсанул у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий
Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости. У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать. Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?
вот шо действительно смешно так это слышать от тебя многочисленные и громогласные заявления об игноре и потом снова и снова видеть эту рефлексию) ну не нравится тебе моя писанина - так заигнорь и не читай, а то устанешь обугленные кресла под собой менять) а помимо риэлторов у меня в друзьях есть семья, занимающаяся гостиничным бизнесом - от хостелов и квартир посуточно до отдельно стоящего гостиничного здания - поверь, об этом бизнесе и его нюансах я знаю достаточно) продолжай рассказывать о насыщении рынка, теоретег бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:плюсанул у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий
Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости. У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать. Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?
Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.
Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.
Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!
Есть еще одно решение этого уравнения. Но оно вам не понравится. В нем ракета заглубляется, как в фильме "Земное ядро".
flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються. Аналогічна ситуація і КРЖН. Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?
Квартира в Киеве за 17 штук. https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782 А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
ще трохи і буде моя таргет ціна $15К, шкода що далеко до метро, а як там далеко до рейкового трамвая?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Ситуация такая: был у меня школьный друг - ITшник. Двое детей. В прошлом году уехал в Краков. С концами. Коллега: двое детей - 3 года назад в Штаты. Вторая коллега - 4 детей. Туда же. Историй чтобы приезжали к нам и навсегда, кто-то столь же квалифицированный и материально обеспеченный, к сожалению, вспомнить не могу. Хотя в Фудмаркете - куча иностранцев с детьми.
Похоже, Вы в очередной раз заполнили анкету на Гринкард)))
kingkongovets написав:плюсанул у владика очередной уход от реальности в дебри своих теорий и фантазий
Смешно читать такое от человека, который где-то услышал пару историй от риелторов, а сам очень далек от аренды жилой недвижимости. У меня в управлении в качестве общественной нагрузки две чужих квартиры, в которые я вкладывался и делал косметический ремонт, чтобы сдать по нормальной цене. Скоро родственник будет съезжать с третей, которую снимает недорого. Скорой всего придется перехватывать и пересдавать. Кто же тут теоретег, ушедший в дебри своих теорий и фантазий?
Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.
Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.
Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!
гагага, а отримаєш податки і падіння доходності оренди і стагнацію/падіння ціни базвого актива:
З.І. А пісєчка не взмолка от возбуждєнія
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/