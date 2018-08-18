как то коротко, владик - тема не раскрыта
о преимуществах в аренде двушек от аркады ты писал длиннющие нуднейшие простыни, а тут - три коротких предложения и все
шо за "клиповое мышление"(с)?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:24
как то коротко, владик - тема не раскрыта
о преимуществах в аренде двушек от аркады ты писал длиннющие нуднейшие простыни, а тут - три коротких предложения и все
шо за "клиповое мышление"(с)?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями
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