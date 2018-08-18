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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2259226022612262

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:24

  Vlad442 написав:
  trololo написав:може вместо битка (теслы, овгз) взять стремную аркаду по 25к за однухен? какая вероятность достройки?

Вероятность есть. Оценить невозможно. Я бы не брал.


как то коротко, владик - тема не раскрыта
о преимуществах в аренде двушек от аркады ты писал длиннющие нуднейшие простыни, а тут - три коротких предложения и все
шо за "клиповое мышление"(с)? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?

Квартира в Киеве за 17 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями
Faceless
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