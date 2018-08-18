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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2259226022612262

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?

Квартира в Киеве за 17 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:52

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?

Квартира в Киеве за 17 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.

Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:07

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?

Квартира в Киеве за 17 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями

Как-никак стартер ветки. Сколько лет, а гуру все держит уровень на недосягаемой для меня высоте.
Часто конспектирую и перечитываю, отчетливо шевеля губами.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:09

  Frant написав:Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.

Сейчас самый элитный новострой проектируется без балконов-лоджий.
А там где балконы всё же есть, владельцы массово присоединяют их к комнатам или кухням.
Балкон и лоджия пережиток прошлого.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:15

  UA написав:
  Frant написав:Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.

Сейчас самый элитный новострой проектируется без балконов-лоджий.
А там где балконы всё же есть, владельцы массово присоединяют их к комнатам или кухням.
Балкон и лоджия пережиток прошлого.

Долярчики, ми їх зробили ще раз :mrgreen:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:20

  investorkiev написав:Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.

На Крушах тоже простои в аренде по месяцу?
ПС За что ценю Влада, так это за правдивость.
Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються.
Аналогічна ситуація і КРЖН.
Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?

Квартира в Киеве за 17 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями
Падіння набирає обертів.
- 10%!

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... G16Kj.html


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Падіння набирає обертів.
- 10%!

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... G16Kj.html


Всім процвітання!

Ням-ням, канхвэтка :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Первый написав:Падіння набирає обертів.
- 10%!

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... G16Kj.html


Всім процвітання!

Ням-ням, канхвэтка :mrgreen:

Впевнений що тут живе контингент хороший, не те що бидляцький в ЦП з накачаними сісьогубами.
Зображення


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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