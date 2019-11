Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:15

UA написав: Frant написав: Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????

Безбалконна конура 22 м2))))

Сейчас самый элитный новострой проектируется без балконов-лоджий.

А там где балконы всё же есть, владельцы массово присоединяют их к комнатам или кухням.

