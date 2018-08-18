Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються. Аналогічна ситуація і КРЖН. Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?
Квартира в Киеве за 17 штук. https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782 А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями
flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються. Аналогічна ситуація і КРЖН. Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?
Квартира в Киеве за 17 штук. https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782 А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід???? Безбалконна конура 22 м2)))) Житло на любителя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються. Аналогічна ситуація і КРЖН. Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?
Квартира в Киеве за 17 штук. https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782 А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями
Как-никак стартер ветки. Сколько лет, а гуру все держит уровень на недосягаемой для меня высоте. Часто конспектирую и перечитываю, отчетливо шевеля губами.
flyman написав:Так новобудови передмістя уже туго продаються. Аналогічна ситуація і КРЖН. Їхав міської електричкою. Бачив кілька 20+ поверхових стін недоновобудов біля платформи Вишгородська. Хто підскаже назву?
Квартира в Киеве за 17 штук. https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782 А сдавать можно почти за те же деньги, что и ту, что в итоге с нескольколетним ожиданием (или даже вечным, но то не рассматриваем) обойдется вдвое дороже. Похоже, новострои все. Спрос стух.
Спасибо, что радуете нас своими искрометными умозаключениями