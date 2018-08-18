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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:25
Первый написав:
Падіння набирає обертів.- 10%!https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... G16Kj.html
отличная хата под капиталку
если бы не ЛБ хорошо подумал бы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:27
барабашов написав:flyman
В Польше бабы рожают больше чем пшеков умирают?
Посмотри хоть в вики динамику их населения и количество детей на одну семью, 2.2-2.3 там и не пахнет для элементарного воспроизводства.
И потом - многие наши подучили языки и пашут не за 20000 грн в Лодзе,а за 50000-60000 чуть позападнее, ибо местным надо 70-80 по курсу башлять. Будем рассматривать рынки недвиги Парижа, Лондона и Берлина с Амстердамом в таком случае?
Польша чекає вже на нову хвилю з України, але зараз вже фопів та представників середнього класу, які вже їдуть не на заробітки, а переїзджають сім'ями жити.
Їдуть не тільки з України, а ще й з Беларусі та Росії.
А хто їде до нас?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:40
пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.
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kivin
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:56
Frant написав:
Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.
Люди его снимают за те же деньги, что и 38 метров с балконом. Арендаторам пофиг на площадь! Однушка и все.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:57
hxbbgaf написав: Frant написав:
Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.
Люди его снимают за те же деньги, что и 38 метров с балконом. Арендаторам пофиг на площадь! Однушка и все.
Как бв вы ни пытались игнорировать реальность, она от этого не изменится
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Faceless
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:02
Faceless написав: hxbbgaf написав: Frant написав:
Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.
Люди его снимают за те же деньги, что и 38 метров с балконом. Арендаторам пофиг на площадь! Однушка и все.
Как бв вы ни пытались игнорировать реальность, она от этого не изменится
Какая реальность? Промониторьте объявы, аренда одинакова на 22 метра и на 38!
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:03
kivin написав:
пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.
також цікавить це питання, але звідки візьметься паливо для старту?
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vovakwasov
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
vovakwasov написав: kivin написав:
пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.
також цікавить це питання, але звідки візьметься паливо для старту?
рынок земли, приватизация, дешевое кредитование, нерезы заливают в нас миллиарды долл
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kivin
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:16
kivin написав: vovakwasov написав: kivin написав:
пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.
також цікавить це питання, але звідки візьметься паливо для старту?
рынок земли, приватизация, дешевое кредитование, нерезы заливают в нас миллиарды долл
1.Ринок землі, дасть Бог, запрацює в кінці року.
2.Про приватизацію ви гарно пошуткували )))
3.Про дешеве кредитування також )))
4. Гроші нерезів не потрапляють на ринок нерухомості.
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vovakwasov
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:21
vovakwasov написав:
1.Ринок землі, дасть Бог, запрацює в кінці року.
2.Про приватизацію ви гарно пошуткували )))
3.Про дешеве кредитування також )))
4. Гроші нерезів не потрапляють на ринок нерухомості.
мне лень вам разжевывать каждый пункт. честно.
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kivin
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