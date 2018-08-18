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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2261226222632264>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Падіння набирає обертів.- 10%!https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... G16Kj.html

отличная хата под капиталку
если бы не ЛБ хорошо подумал бы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:27

  барабашов написав:flyman
В Польше бабы рожают больше чем пшеков умирают?
Посмотри хоть в вики динамику их населения и количество детей на одну семью, 2.2-2.3 там и не пахнет для элементарного воспроизводства.
И потом - многие наши подучили языки и пашут не за 20000 грн в Лодзе,а за 50000-60000 чуть позападнее, ибо местным надо 70-80 по курсу башлять. Будем рассматривать рынки недвиги Парижа, Лондона и Берлина с Амстердамом в таком случае?


Польша чекає вже на нову хвилю з України, але зараз вже фопів та представників середнього класу, які вже їдуть не на заробітки, а переїзджають сім'ями жити.
Їдуть не тільки з України, а ще й з Беларусі та Росії.
А хто їде до нас?
sinus
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:56

  Frant написав:Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.

Люди его снимают за те же деньги, что и 38 метров с балконом. Арендаторам пофиг на площадь! Однушка и все.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Frant написав:Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.

Люди его снимают за те же деньги, что и 38 метров с балконом. Арендаторам пофиг на площадь! Однушка и все.
Как бв вы ни пытались игнорировать реальность, она от этого не изменится
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:02

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  Frant написав:Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.

Люди его снимают за те же деньги, что и 38 метров с балконом. Арендаторам пофиг на площадь! Однушка и все.
Как бв вы ни пытались игнорировать реальность, она от этого не изменится

Какая реальность? Промониторьте объявы, аренда одинакова на 22 метра и на 38!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:03

  kivin написав:пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.


також цікавить це питання, але звідки візьметься паливо для старту?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11

  vovakwasov написав:
  kivin написав:пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.


також цікавить це питання, але звідки візьметься паливо для старту?


рынок земли, приватизация, дешевое кредитование, нерезы заливают в нас миллиарды долл
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:16

  kivin написав:
  vovakwasov написав:
  kivin написав:пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.


також цікавить це питання, але звідки візьметься паливо для старту?


рынок земли, приватизация, дешевое кредитование, нерезы заливают в нас миллиарды долл


1.Ринок землі, дасть Бог, запрацює в кінці року.
2.Про приватизацію ви гарно пошуткували )))
3.Про дешеве кредитування також )))
4. Гроші нерезів не потрапляють на ринок нерухомості.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:21

  vovakwasov написав:
1.Ринок землі, дасть Бог, запрацює в кінці року.
2.Про приватизацію ви гарно пошуткували )))
3.Про дешеве кредитування також )))
4. Гроші нерезів не потрапляють на ринок нерухомості.


мне лень вам разжевывать каждый пункт. честно.
kivin
 
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