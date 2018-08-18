|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:23
kivin написав: vovakwasov написав:
1.Ринок землі, дасть Бог, запрацює в кінці року.
2.Про приватизацію ви гарно пошуткували )))
3.Про дешеве кредитування також )))
4. Гроші нерезів не потрапляють на ринок нерухомості.
мне лень вам разжевывать
каждый пункт. честно.
реальне життя це зробить
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16871
|2664340
|
П'ят 08 лис, 2019 16:15
rjkz
|
|8
|8556
|
|
|455
|184757
|
|