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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:23
kivin написав: vovakwasov написав:
1.Ринок землі, дасть Бог, запрацює в кінці року.
2.Про приватизацію ви гарно пошуткували )))
3.Про дешеве кредитування також )))
4. Гроші нерезів не потрапляють на ринок нерухомості.
мне лень вам разжевывать
каждый пункт. честно.
реальне життя це зробить
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:05
UA написав: investorkiev написав:
Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
На Крушах тоже простои в аренде по месяцу?
ПС За что ценю Влада, так это за правдивость.
Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
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Vlad442
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:14
Vlad442 написав:
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
То-то и оно, под аренду лучше две студии бы купили, было бы гораздо больше. А лучше серебра сейчас накупить - оно вырастет в разы.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:23
hxbbgaf написав: Vlad442 написав:
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
То-то и оно, под аренду лучше две студии бы купили, было бы гораздо больше. А лучше серебра сейчас накупить - оно вырастет в разы.
Гостинка тоже подорожает?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:28
Vlad442 написав: UA написав: investorkiev написав:
Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
На Крушах тоже простои в аренде по месяцу?
ПС За что ценю Влада, так это за правдивость.
Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
Геніально!
Це добре, що людина вчиться хоча би на своїх помилках.
Розумні люди підказують, на чому краще заробити:
hxbbgaf написав:
А лучше серебра сейчас накупить - оно вырастет в разы.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:31
Faceless написав: hxbbgaf написав: Frant написав:
Де пан Hxbhaf знаходить такий дикий неліквід????
Безбалконна конура 22 м2))))
Житло на любителя.
Люди его снимают за те же деньги, что и 38 метров с балконом. Арендаторам пофиг на площадь! Однушка и все.
Как бв вы ни пытались игнорировать реальность, она от этого не изменится
Абсолютно вірно!
Скільки би дехто не розповідає про ЗП пересічних таксистів і плиточників 1000-1500 дол/міс, а вона такою не стане. В даний час.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:39
Vlad442 написав:
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади
, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
В моем сегменте, студии пользуются значительно меньшим спросом, чем полноценные 1к.
Броский ремонт это в смысле цыган стайл?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:44
Vlad442 написав: UA написав: investorkiev написав:
Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
На Крушах тоже простои в аренде по месяцу?
ПС За что ценю Влада, так это за правдивость.
Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:48
investorkiev написав:
[По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.
Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.
Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!
Исходя из опыта щуцинских ипеней, для ракеты нужны следующие компоненты:
- рост реальных доходов населения
- доступная ипотека (3-5%, а не 12%)
- отсутствие альтернатив для инвестирования каклеты для пересичного (сезонных валютных качелей нет, депозиты под 1%).
И то, желающие инвестировать в щуцинский бетон по таким конским ценам уже начинают заканчиваться. Графики цен рисуют фигуру очень похожую на 2007 год. Еще немного - и посыпется, имхо.
ПС. Хотя, быть может щуцинские инвесторы после массового исхода решат перепаковать наспекулированное в киевский бетон? И по соседству с магазинами украинских продуктов будут стоять будки ОП киевских застройщиков.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в П'ят 08 лис, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:52
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
[По приведенным выше гастарбайтером цифрами, видим, что аренда в Польще (не ясно в каком городе) приносит 5% годовых. У нас 9-10% годовых.
Тоесть для нормализации дохода, наши цены должны взлететь ровно в 2 раза.
Аж не верится, но лендлордов охватывает приятное возбуждение. В ДВА раза! Оу, иес!! Ай вонт ит, бейби!
Исходя из опыта щуцинских ипеней, для ракеты нужны следующие компоненты:
- рост реальных доходов населения
- доступная ипотека (3-5%, а не 12%)
- отсутствие альтернатив для инвестирования каклеты для пересичного (сезонных валютных качелей нет, депозиты под 1%).
И то, желающие инвестировать в щуцинский бетон по таким конским ценам уже начинают заканчиваться.
- Высокая стоимость аренды по сравнению с владением.
У нас почти все компоненты ракетного топлива в наличии. Кроме доступной ипотеки - окислителя. Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.
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