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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:05
airmax78 написав:
Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.
Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?
Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:44
СБУ проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус" (обновлено)
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу в Киеве проводят следственные действия в бизнес-центре "Парус".
Как сообщили в СБУ, обыски проходят в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", – сообщили в спецслужбе.
Как стало известно агентству, следственные действия проходят в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры".
Как сообщили позднее в пресс-службе СБУ, обыски связаны с расследованием противоправных действий чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".
По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство.
"Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", – сказано в сообщении.
Досудебное расследование по указанному делу начато по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:50
somilitark написав: airmax78 написав:
Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.
Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?
Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.
Я как Милованов - строг, но справедлив и очень гибкий. Если Зе окажется выдающимся политическим деятелем, а правительство младотехнократов - лучшим правительством в истории Украины - то я тут же это признаю и извинюсь перед 73мя процентами. Мне не сложно.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:39
airmax78 написав:
Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике?
Квартира условно большая. Большая для эконома. Ремонт условно хороший. Обычный ремонт от застройщика, никаких излишеств, но местами делался не самый эконом, не самое дешевое, как везде. Выглядело все лучше, дороже, но не оправдалось, оказалось, только цена имеет значение.
UA написав:
Броский ремонт это в смысле цыган стайл?
Исходя из моего опыта, спросом пользуется именно цыган стайл. Я себя не могу перебороть и делать то, что мне не нравится, поэтому все в рамках мейнстрима - обычный светлый блеклый ремонт, но пытаюсь ставить акценты, контрасты. Иногда элементами ремонта, иногда мебель-шторами. Если в интерьере нет ничего яркого или блестящего, у среднего человека не срабатывает триггер "я хочу тут жить".
Не претендую на истину. Это мое личное впечатление. Квартиры с более ярким дизайном сдаются лучше.
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