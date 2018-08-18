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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:05
airmax78 написав:
Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.
Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?
Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:44
СБУ проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус" (обновлено)
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу в Киеве проводят следственные действия в бизнес-центре "Парус".
Как сообщили в СБУ, обыски проходят в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", – сообщили в спецслужбе.
Как стало известно агентству, следственные действия проходят в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры".
Как сообщили позднее в пресс-службе СБУ, обыски связаны с расследованием противоправных действий чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".
По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство.
"Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", – сказано в сообщении.
Досудебное расследование по указанному делу начато по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:50
somilitark написав: airmax78 написав:
Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.
Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?
Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.
Я как Милованов - строг, но справедлив и очень гибкий. Если Зе окажется выдающимся политическим деятелем, а правительство младотехнократов - лучшим правительством в истории Украины - то я тут же это признаю и извинюсь перед 73мя процентами. Мне не сложно.
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