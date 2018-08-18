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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:05

  airmax78 написав: Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.

Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?

Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:44

СБУ проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус" (обновлено)
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу в Киеве проводят следственные действия в бизнес-центре "Парус".
Как сообщили в СБУ, обыски проходят в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", – сообщили в спецслужбе.

Как стало известно агентству, следственные действия проходят в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры".

Как сообщили позднее в пресс-службе СБУ, обыски связаны с расследованием противоправных действий чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство.

"Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование по указанному делу начато по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.

Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?

Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.

Я как Милованов - строг, но справедлив и очень гибкий. Если Зе окажется выдающимся политическим деятелем, а правительство младотехнократов - лучшим правительством в истории Украины - то я тут же это признаю и извинюсь перед 73мя процентами. Мне не сложно.
airmax78
 
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