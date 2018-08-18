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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2262226322642265

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:05

  airmax78 написав: Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.

Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?

Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:44

СБУ проводит обыски в столичном бизнес-центре "Парус" (обновлено)
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу в Киеве проводят следственные действия в бизнес-центре "Парус".
Как сообщили в СБУ, обыски проходят в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", – сообщили в спецслужбе.

Как стало известно агентству, следственные действия проходят в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры".

Как сообщили позднее в пресс-службе СБУ, обыски связаны с расследованием противоправных действий чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство.

"Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование по указанному делу начато по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Добавят окислитель и кто не спрятался - я не виноват.

Может стартануть новую ветку для потомственных петросянов?

Название будет модноявое: понаехи безхатченки балаболы виртуалы ждут манны от Зе,того кого они мокали и бомбили на все 32 последние полгода.

Я как Милованов - строг, но справедлив и очень гибкий. Если Зе окажется выдающимся политическим деятелем, а правительство младотехнократов - лучшим правительством в истории Украины - то я тут же это признаю и извинюсь перед 73мя процентами. Мне не сложно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике?

Квартира условно большая. Большая для эконома. Ремонт условно хороший. Обычный ремонт от застройщика, никаких излишеств, но местами делался не самый эконом, не самое дешевое, как везде. Выглядело все лучше, дороже, но не оправдалось, оказалось, только цена имеет значение.
  UA написав:Броский ремонт это в смысле цыган стайл?

Исходя из моего опыта, спросом пользуется именно цыган стайл. Я себя не могу перебороть и делать то, что мне не нравится, поэтому все в рамках мейнстрима - обычный светлый блеклый ремонт, но пытаюсь ставить акценты, контрасты. Иногда элементами ремонта, иногда мебель-шторами. Если в интерьере нет ничего яркого или блестящего, у среднего человека не срабатывает триггер "я хочу тут жить".
Не претендую на истину. Это мое личное впечатление. Квартиры с более ярким дизайном сдаются лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:02

Многие уверяют, что в экономе "людям плевать на фасады, на кондеры, на остекление, на входные группы и т.д. и т.п.". Парень - потребитель эконома:
Не плевать. Очень даже рефлексирует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:09

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике?

Квартира условно большая. Большая для эконома. Ремонт условно хороший. Обычный ремонт от застройщика, никаких излишеств, но местами делался не самый эконом, не самое дешевое, как везде. Выглядело все лучше, дороже, но не оправдалось, оказалось, только цена имеет значение.
  UA написав:Броский ремонт это в смысле цыган стайл?

Исходя из моего опыта, спросом пользуется именно цыган стайл. Я себя не могу перебороть и делать то, что мне не нравится, поэтому все в рамках мейнстрима - обычный светлый блеклый ремонт, но пытаюсь ставить акценты, контрасты. Иногда элементами ремонта, иногда мебель-шторами. Если в интерьере нет ничего яркого или блестящего, у среднего человека не срабатывает триггер "я хочу тут жить".
Не претендую на истину. Это мое личное впечатление. Квартиры с более ярким дизайном сдаются лучше.

Ну это сегмент такой. Вы сами выбрали. Суровый эконом на окраине. В самом деле - там важна только цена.
P.S. Не понимаю, как Бальбеку могла прийти в голову мысль так вкладываться в ремонт своей квартиры в Лико-Граде.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Суровый эконом на окраине.

В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса. 30 минут в любую погоду и в любое время до Майдана. Рядом прудики, уточки. Хорошая экология. Куча магазинчиков в Лико. Правый берег. Дом без существенных дефектов - полновесная панель, а не газоблок, навесной фасад, своя котельная, две квартиры в крыле, много двушек-трешек. Свежий утепленный новострой со счетчиками тепла. Дома в комплексе по сумме параметров лучше 70-75% домов Киева.
Что вы понимаете под словами "суровый эконом"?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:05

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Суровый эконом на окраине.

В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса. 30 минут в любую погоду и в любое время до Майдана. Рядом прудики, уточки. Хорошая экология. Куча магазинчиков в Лико. Правый берег. Дом без существенных дефектов - полновесная панель, а не газоблок, навесной фасад, своя котельная, две квартиры в крыле, много двушек-трешек. Свежий утепленный новострой со счетчиками тепла. Дома в комплексе по сумме параметров лучше 70-75% домов Киева.
Что вы понимаете под словами "суровый эконом"?

1) Утеплитель без ветробарьера (последствия читаем здесь: https://www.6262.com.ua/list/101916) - т.е. утепление там условное;
2) Самые дешевые окна;
3) Самые дешевые лифты (что для 24-домов чревато);
4) Гарантированный аддддъ с парковкой;
5) Благоустройство и озеленение на отыпись;
6) О МОПах дажен не будем заикаться, хотя нормальные МОПы уже встречаются и в экономе.
airmax78
 
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