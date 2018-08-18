Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:39

airmax78 написав: Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике? Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике?

UA написав: Броский ремонт это в смысле цыган стайл? Броский ремонт это в смысле цыган стайл?

Квартира условно большая. Большая для эконома. Ремонт условно хороший. Обычный ремонт от застройщика, никаких излишеств, но местами делался не самый эконом, не самое дешевое, как везде. Выглядело все лучше, дороже, но не оправдалось, оказалось, только цена имеет значение.Исходя из моего опыта, спросом пользуется именно цыган стайл. Я себя не могу перебороть и делать то, что мне не нравится, поэтому все в рамках мейнстрима - обычный светлый блеклый ремонт, но пытаюсь ставить акценты, контрасты. Иногда элементами ремонта, иногда мебель-шторами. Если в интерьере нет ничего яркого или блестящего, у среднего человека не срабатывает триггер "я хочу тут жить".Не претендую на истину. Это мое личное впечатление. Квартиры с более ярким дизайном сдаются лучше.