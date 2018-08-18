Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса.
Да не оправдывайтесь,допысувач петросянит,сам юморист отвалил почти 180 кило за хлев(с),в доме,который находится в 2-х остановках от вашей опы мира,вообще без утепления,с видом в глухой яр,с ремонтом который даже Сержик сказал бы,что я бы его и за 6000 грн не снимал,с отваливающимся облицовочным кирпичом,короче выручил человека,который решил,что лучше вернуться на хутор в родную Лохвицу,чем проживать в такой устаревшей прелести.
А ещё было примерно 10 000+ постов какое чудесно волшебное озарение пришло ему в голову и он совершил этот важный,естественно истинно правильный поступок,перед взлётом ракеты в 2013-м году
Ну а потом историю вы знаете,орендабабушкиных хрущей или сталинок,причём по сей день,плюс продажа прелести с официальным влётом на полтосик зелени ,хотя злые языки утверждают,что минимум 60 кило усохло за несколько лет,ну и плюс аренда другого хлева(с),пока заказывался дизайн проект хлева за 3000 денег и попутно продавалась прелесть на краю мира, не в экономе,просто в скворечнике шлака устаревшего морально и физически.
Вот такая она гибкость,а потом взывают к карме,за что регулярные полтосики?
Так что своё есть своё,без поправки на хотелки и возможности)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Про балкони - новий і свіжий погляд!!! "Компания Minimal Movie при поддержке Украинского культурного фонда выпустила документальный фильм о феномене украинского балкона Enter Through The Balcony («Вход через балкон»). Съемки проходили в восьми городах: Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Виннице, Полтаве и Горишних Плавнях. К созданию картины были привлечены архитекторы, антропологи и историки.
Почему неидеальным людям приходится жить в идеальных зданиях, созданных архитекторами? Почему наше архитектурное наследие именно такое — и мы никак не можем его принять?» — рассказал режиссер фильма Роман Блажан. Он считает, что именно с началом XXI века у архитекторов и горожан появилась свобода, благодаря которой удалось показать изнанку общества.
В 2020 году картину планируют показать на украинских и международных фестивалях, а в начале 2021-го она будет выложена в открытый доступ в интернете.
Как сообщал «Вокруг Света. Украина», в Украине всегда с трепетом относились к балконам — они дают дополнительное пространство и возможность взглянуть на мир. В Киеве даже появился Царь-балкон — микро-памятник столичному балкону."
Vlad442 написав:В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса.
Да не оправдывайтесь,допысувач петросянит,сам юморист отвалил почти 180 кило за хлев(с),в доме,который находится в 2-х остановках от вашей опы мира,вообще без утепления,с видом в глухой яр,с ремонтом который даже Сержик сказал бы,что я бы его и за 6000 грн не снимал,с отваливающимся облицовочным кирпичом,короче выручил человека,который решил,что лучше вернуться на хутор в родную Лохвицу,чем проживать в такой устаревшей прелести.
А ещё было примерно 10 000+ постов какое чудесно волшебное озарение пришло ему в голову и он совершил этот важный,естественно истинно правильный поступок,перед взлётом ракеты в 2013-м году
Ну а потом историю вы знаете,орендабабушкиных хрущей или сталинок,причём по сей день,плюс продажа прелести с официальным влётом на полтосик зелени ,хотя злые языки утверждают,что минимум 60 кило усохло за несколько лет,ну и плюс аренда другого хлева(с),пока заказывался дизайн проект хлева за 3000 денег и попутно продавалась прелесть на краю мира, не в экономе,просто в скворечнике шлака устаревшего морально и физически.
Вот такая она гибкость,а потом взывают к карме,за что регулярные полтосики?
Так что своё есть своё,без поправки на хотелки и возможности)
Голосуха была утеплена вспененным полиуретаном. Даже если там его где-то не было - его можно было легко залить. Поменять утеплитель в Эврике - невозможно. Кстати, Голосуха никогда дешевле 500 баксов в месяц не сдавалась. Все остальное - правда, хоть и не вчитывался.
airmax78 написав:[u]Голосуха была утеплена вспененным полиуретаном[/u]. Даже если там его где-то не было - его можно было легко залить. Поменять утеплитель в Эврике - невозможно. Кстати, Голосуха никогда дешевле 500 баксов в месяц не сдавалась.
Петросян с Поскота делает мой вечер
Интересно,а когда этот хлев сдавался,то вы где жили,под мостом и бесплатно?
180 кило дал за хлев,по 2.5+ за метр,интересно будут ещё когда-то такие цены в Киеве,это рекорд,его трудно повторить даже имея три МБА,плюс отдал бабла как за стояк однушек и берёшь в руки инициативу и вперёд к утеплению,так вот для чего видео на Ютубе по ремонту,всё для счастливых обладателей всех что можно дипломов,а интересно,место тоже можно поменять у Го-хи?
У Влада фу кака,а у петросяна канфета?
Полтосики будут,ещё много
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:[u]Голосуха была утеплена вспененным полиуретаном[/u]. Даже если там его где-то не было - его можно было легко залить. Поменять утеплитель в Эврике - невозможно. Кстати, Голосуха никогда дешевле 500 баксов в месяц не сдавалась.
Петросян с Поскота делает мой вечер
Интересно,а когда этот хлев сдавался,то вы где жили,под мостом и бесплатно?
180 кило дал за хлев,по 2.5+ за метр,интересно будут ещё когда-то такие цены в Киеве,это рекорд,его трудно повторить даже имея три МБА,плюс отдал бабла как за стояк однушек и берёшь в руки инициативу и вперёд к утеплению,так вот для чего видео на Ютубе по ремонту,всё для счастливых обладателей всех что можно дипломов,а интересно,место тоже можно поменять у Го-хи?
У Влада фу кака,а у петросяна канфета?
Полтосики будут,ещё много
Вы меня хотите в депрессию загнать вместо того, чтобы посочувствовать. Стыдно вам должно быть. P.S. Кстати, а при чем тут Голосуха? Я уже начал забывать где она находится - не был там ни разу с середины 2017го года.
airmax78 написав:P.S. Кстати, а при чем тут Голосуха? Я уже начал забывать где она находится - не был там ни разу с середины 2017го года.
Ну так решил напомнить одному гибкому,что Эврика находится там,где гибкий обладатель МБА припарковал 180 кило денег,причём так радовался покупке не по средствам,что даже в кредит залез,в аккурат перед ракетой 2014-го года Звериная чуйка,красавчик Джонни.
А Влад брал по 600,в 4-ре раза дешевле не хужий шлак,вот что значит у него нет МБА,он не может себе позволить себе быть таким умным.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.