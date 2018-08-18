Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:01

Vlad442 написав: В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса. В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса.

Да не оправдывайтесь,допысувач петросянит,сам юморист отвалил почти 180 кило за хлев(с),в доме,который находится в 2-х остановках от вашей опы мира,вообще без утепления,с видом в глухой яр,с ремонтом который даже Сержик сказал бы,что я бы его и за 6000 грн не снимал,с отваливающимся облицовочным кирпичом,короче выручил человека,который решил,что лучше вернуться на хутор в родную Лохвицу,чем проживать в такой устаревшей прелести.А ещё было примерно 10 000+ постов какое чудесно волшебное озарение пришло ему в голову и он совершил этот важный,естественно истинно правильный поступок,перед взлётом ракеты в 2013-м годуНу а потом историю вы знаете,орендабабушкиных хрущей или сталинок,причём по сей день,плюс продажа прелести с официальным влётом на полтосик зелени ,хотя злые языки утверждают,что минимум 60 кило усохло за несколько лет,ну и плюс аренда другого хлева(с),пока заказывался дизайн проект хлева за 3000 денег и попутно продавалась прелесть на краю мира, не в экономе,просто в скворечнике шлака устаревшего морально и физически.Вот такая она гибкость,а потом взывают к карме,за что регулярные полтосики?Так что своё есть своё,без поправки на хотелки и возможности)