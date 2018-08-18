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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2264226522662267>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:01

  Vlad442 написав:В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса.

Да не оправдывайтесь,допысувач петросянит,сам юморист отвалил почти 180 кило за хлев(с),в доме,который находится в 2-х остановках от вашей опы мира,вообще без утепления,с видом в глухой яр,с ремонтом который даже Сержик сказал бы,что я бы его и за 6000 грн не снимал,с отваливающимся облицовочным кирпичом,короче выручил человека,который решил,что лучше вернуться на хутор в родную Лохвицу,чем проживать в такой устаревшей прелести.

А ещё было примерно 10 000+ постов какое чудесно волшебное озарение пришло ему в голову и он совершил этот важный,естественно истинно правильный поступок,перед взлётом ракеты в 2013-м году :lol:

Ну а потом историю вы знаете,орендабабушкиных хрущей или сталинок,причём по сей день,плюс продажа прелести с официальным влётом на полтосик зелени ,хотя злые языки утверждают,что минимум 60 кило усохло за несколько лет,ну и плюс аренда другого хлева(с),пока заказывался дизайн проект хлева за 3000 денег и попутно продавалась прелесть на краю мира, не в экономе,просто в скворечнике шлака устаревшего морально и физически.

Вот такая она гибкость,а потом взывают к карме,за что регулярные полтосики?

Так что своё есть своё,без поправки на хотелки и возможности)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:05

Про балкони - новий і свіжий погляд!!!
"Компания Minimal Movie при поддержке Украинского культурного фонда выпустила документальный фильм о феномене украинского балкона Enter Through The Balcony («Вход через балкон»). Съемки проходили в восьми городах: Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Виннице, Полтаве и Горишних Плавнях. К созданию картины были привлечены архитекторы, антропологи и историки.

Почему неидеальным людям приходится жить в идеальных зданиях, созданных архитекторами? Почему наше архитектурное наследие именно такое — и мы никак не можем его принять?» — рассказал режиссер фильма Роман Блажан. Он считает, что именно с началом XXI века у архитекторов и горожан появилась свобода, благодаря которой удалось показать изнанку общества.

В 2020 году картину планируют показать на украинских и международных фестивалях, а в начале 2021-го она будет выложена в открытый доступ в интернете.

Как сообщал «Вокруг Света. Украина», в Украине всегда с трепетом относились к балконам — они дают дополнительное пространство и возможность взглянуть на мир. В Киеве даже появился Царь-балкон — микро-памятник столичному балкону."

https://vokrugsveta.ua/lajfstajl/v-ukra ... 06-11-2019
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:17

  somilitark написав:
  Vlad442 написав:В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса.

Да не оправдывайтесь,допысувач петросянит,сам юморист отвалил почти 180 кило за хлев(с),в доме,который находится в 2-х остановках от вашей опы мира,вообще без утепления,с видом в глухой яр,с ремонтом который даже Сержик сказал бы,что я бы его и за 6000 грн не снимал,с отваливающимся облицовочным кирпичом,короче выручил человека,который решил,что лучше вернуться на хутор в родную Лохвицу,чем проживать в такой устаревшей прелести.

А ещё было примерно 10 000+ постов какое чудесно волшебное озарение пришло ему в голову и он совершил этот важный,естественно истинно правильный поступок,перед взлётом ракеты в 2013-м году :lol:

Ну а потом историю вы знаете,орендабабушкиных хрущей или сталинок,причём по сей день,плюс продажа прелести с официальным влётом на полтосик зелени ,хотя злые языки утверждают,что минимум 60 кило усохло за несколько лет,ну и плюс аренда другого хлева(с),пока заказывался дизайн проект хлева за 3000 денег и попутно продавалась прелесть на краю мира, не в экономе,просто в скворечнике шлака устаревшего морально и физически.

Вот такая она гибкость,а потом взывают к карме,за что регулярные полтосики?

Так что своё есть своё,без поправки на хотелки и возможности)

Голосуха была утеплена вспененным полиуретаном. Даже если там его где-то не было - его можно было легко залить. Поменять утеплитель в Эврике - невозможно.
Кстати, Голосуха никогда дешевле 500 баксов в месяц не сдавалась.
Все остальное - правда, хоть и не вчитывался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:27

  airmax78 написав:[u]Голосуха была утеплена вспененным полиуретаном[/u]. Даже если там его где-то не было - его можно было легко залить. Поменять утеплитель в Эврике - невозможно.
Кстати, Голосуха никогда дешевле 500 баксов в месяц не сдавалась.


Петросян с Поскота делает мой вечер :lol:

Интересно,а когда этот хлев сдавался,то вы где жили,под мостом и бесплатно?

180 кило дал за хлев,по 2.5+ за метр,интересно будут ещё когда-то такие цены в Киеве,это рекорд,его трудно повторить даже имея три МБА,плюс отдал бабла как за стояк однушек и берёшь в руки инициативу и вперёд к утеплению,так вот для чего видео на Ютубе по ремонту,всё для счастливых обладателей всех что можно дипломов,а интересно,место тоже можно поменять у Го-хи?

У Влада фу кака,а у петросяна канфета?

Полтосики будут,ещё много :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:31

  somilitark написав:
  airmax78 написав:[u]Голосуха была утеплена вспененным полиуретаном[/u]. Даже если там его где-то не было - его можно было легко залить. Поменять утеплитель в Эврике - невозможно.
Кстати, Голосуха никогда дешевле 500 баксов в месяц не сдавалась.


Петросян с Поскота делает мой вечер :lol:

Интересно,а когда этот хлев сдавался,то вы где жили,под мостом и бесплатно?

180 кило дал за хлев,по 2.5+ за метр,интересно будут ещё когда-то такие цены в Киеве,это рекорд,его трудно повторить даже имея три МБА,плюс отдал бабла как за стояк однушек и берёшь в руки инициативу и вперёд к утеплению,так вот для чего видео на Ютубе по ремонту,всё для счастливых обладателей всех что можно дипломов,а интересно,место тоже можно поменять у Го-хи?

У Влада фу кака,а у петросяна канфета?

Полтосики будут,ещё много :lol:

Вы меня хотите в депрессию загнать вместо того, чтобы посочувствовать. Стыдно вам должно быть.
P.S. Кстати, а при чем тут Голосуха? Я уже начал забывать где она находится - не был там ни разу с середины 2017го года.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:38

  airmax78 написав:P.S. Кстати, а при чем тут Голосуха? Я уже начал забывать где она находится - не был там ни разу с середины 2017го года.


Ну так решил напомнить одному гибкому,что Эврика находится там,где великий обладатель МБА припарковал 180 кило денег,причём так радовался покупке не по средствам,что даже в кредит залез,в аккурат перед ракетой 2014-го года :mrgreen:
Звериная чуйка,красавчик Джонни.

А Влад брал по 600,в 4-ре раза дешевле не хужий шлак,вот что значит у него нет МБА,он не может себе позволить себе быть таким умным.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:44

  somilitark написав:
  airmax78 написав:P.S. Кстати, а при чем тут Голосуха? Я уже начал забывать где она находится - не был там ни разу с середины 2017го года.


Ну так решил напомнить одному гибкому,что Эврика находится там,где великий обладатель МБА припарковал 180 кило денег,причём так радовался покупке не по средствам,что даже в кредит залез,в аккурат перед ракетой 2014-го года :mrgreen:
Звериная чуйка,красавчик Джонни.

А Влад брал по 600,в 4-ре раза дешевле не хужий шлак,вот что значит у него нет МБА,он не может себе позволить себе быть таким умным.

Влад - кросавчег. Я - лоханулся. Кто ж спорит. Но это не отменяет того, что Эврика - суровый эконом. Объяснил почему. Вроде ничего не придумал.
А вы зачем-то опять вспомнили трагическую историю моей покупки и ковыряете мою старую рану. Мне мучительно больно - вам смешно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:52

  airmax78 написав: Мне больно - вам смешно.

Кто-то первый начал долбить Влада и кидать в него кизяками,но тут мне вспомнилась волшебная история покупки ещё более зачётного омна за невменяемые деньги,только почему-то у вас был билет на ракету,а у Влада суровый эконом.

Сейчас Голосуха,да ив 13-м по сути тоже,более унылая чем сданная часть Эврики,вроде даже Доллярчику понятно,только не вам,сумно млять(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:57

Да ребята, смешно тут.
Был такой Ура, тот который купил за 117 залу в разваливающейся БПССке перед рокетой 2014 года , а тут еще про Макса такая история.
Ура хоть смотался что-бы не мокали. :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:01

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Мне больно - вам смешно.

Кто-то первый начал долбить Влада и кидать в него кизяками,но тут мне вспомнилась волшебная история покупки ещё более зачётного омна за невменяемые деньги,только почему-то у вас был билет на ракету,а у Влада суровый эконом.

Сейчас Голосуха,да ив 13-м по сути тоже,более унылая чем сданная часть Эврики,вроде даже Доллярчику понятно,только не вам,сумно млять(с).

В 13м у Голосухи почти не было конкурентов среди готовых объектов. В 13м Голосуха была прекрасна, как листья на деревьях осенью - уже мертвые, и завтра превратятся в мусор, дым или перегной, но сегодня - все еще красивые.
Я был очарован этой красотой. Ошибся. Никто не подсказал, не остановил. Многие даже поощряли, подбадривали (Уну - точно помню). Но это уже дело прошлое. Хватит меня в него тыкать. Очень мне это неприятно.
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