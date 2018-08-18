Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:59

airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав: Суровый эконом на окраине. Суровый эконом на окраине.

В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса. 30 минут в любую погоду и в любое время до Майдана. Рядом прудики, уточки. Хорошая экология. Куча магазинчиков в Лико. Правый берег. Дом без существенных дефектов - полновесная панель, а не газоблок, навесной фасад, своя котельная, две квартиры в крыле, много двушек-трешек. Свежий утепленный новострой со счетчиками тепла. Дома в комплексе по сумме параметров лучше 70-75% домов Киева.

Что вы понимаете под словами "суровый эконом"? В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса. 30 минут в любую погоду и в любое время до Майдана. Рядом прудики, уточки. Хорошая экология. Куча магазинчиков в Лико. Правый берег. Дом без существенных дефектов - полновесная панель, а не газоблок, навесной фасад, своя котельная, две квартиры в крыле, много двушек-трешек. Свежий утепленный новострой со счетчиками тепла. Дома в комплексе по сумме параметров лучше 70-75% домов Киева.Что вы понимаете под словами "суровый эконом"?

1) Утеплитель без ветробарьера (последствия читаем здесь: https://www.6262.com.ua/list/101916 ) - т.е. утепление там условное;

2) Самые дешевые окна;

3) Самые дешевые лифты (что для 24-этажных домов чревато);

4) Гарантированный аддддъ с парковкой;

5) Благоустройство и озеленение на отыпись;

6) О МОПах даже не будем заикаться, хотя нормальные МОПы уже встречаются и в экономе. 1) Утеплитель без ветробарьера (последствия читаем здесь:) - т.е. утепление там условное;2) Самые дешевые окна;3) Самые дешевые лифты (что для 24-этажных домов чревато);4) Гарантированный аддддъ с парковкой;5) Благоустройство и озеленение на отыпись;6) О МОПах даже не будем заикаться, хотя нормальные МОПы уже встречаются и в экономе.

airmax78 написав: somilitarkГибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать. Гибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать.

1. Почитал. По пунктам из статьи.а) Выветривание. В Вайбере этот вопрос обсуждался, пришли специалисты, сказали, что не принципиально. И за 100 лет не выветрится.б) Снижение теплоизоляции. ОК, пусть вместо 10 см ваты, будем считать 8,5. Катастрофа? Не думаю. Плюс восходящий поток воздуха при многоэтажной схеме создает дополнительный барьер. На высоких этажах вата будет обдуваться теплым воздухом.в) Попадание влаги исключено навесным фасадом. Если попадает влага, изнутри или снаружи, она сразу выветривается.2. Отличные окна Рехау 70. Две створки распашные.3. Лифты - в каком проценте домов Киева лучше? Может в хрущах?4. Паркомест (халявных) нигде на всех не хватает. Разве что возле хрущей можно залезть на газон. Паркинг был в плане, но оказался никому не нужен за эти деньги. Значит людей все устраивает. Плюс не элитные дома возле метро позволяют обходиться без ежедневного использования машины.5. Люди сами организуются и высаживают. Дорожки из тротуарного камня, а не разбитого асфальта. Площадки дешевые, но новые.6. Претензии к МОПам не понятные. Приятная плитка, большое место для консьержа, который в некоторых домах открывает дверь, проводит фейсконтроль и расставляет фишки, чтобы не парковались на месте для разгрузки.Суровый эконом, в моем понятии, это хрущи на окраине. Иногда панельки в опе мира. Аренда 1-к 5-6 тыс.Эконом это хрущи в хороших, но не премиум локациях, панельки. Аренда 6-8.Нижний средний класс - недорогие новострои в опе мира, панельки в средних локациях. Аренда 8-10 в зависимости от ремонта.Высший средний класс - новострои в неплохих локациях, хрущи и панельки в премиальных. Аренда 10-14.Высший сегмент - отдельные дома вторички в премиум локациях и новостори в хороших. Аренда 14+.По моей градации, Эврика это средний класс.