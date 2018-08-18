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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2264226522662267

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:10

  airmax78 написав: Ошибся. Хватит меня в него тыкать. Очень мне это неприятно.

Магическая гибкость,пришли к тому,что Влад купил по 600 с ремонтом,имеет рентабельность чуть ли не 15%,причём рыночная цена выросла в 2 раза,короче он жестоко ошибся.

И вы ошиблись,взяв в той же локации хлев по рекордным ценам,слив его и выхватив 60 кило лося,без учёта стоимости кредитных денег,которые в Украине всё так же дешОвы как в старушке Европе.

Выходит что оба раза мы наблюдаем одни ошибки,но МБА учит,что одни ошибки кошерные,а другие приносят кучу бабла,но тоже ошибки.

Короче я запутался,ложусь спать,я много не понимаю,пора ещё раз посетить Посёлок Котовского,там таких дивных кадров выращивают,уважаю гибкость :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:22

somilitarkГибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:44

  airmax78 написав:somilitarkГибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать.

Гибкость это не цинизм,пора понимать на 5-м десятке.
Чувствую полтосики будут ещё косяками ходить,пока тяга к выдуманному прекрасному и чудесному будет и дальше прогрессировать.

Короче,аргументы бессильны,даже полтосики не помогают,осталось надежда только на то,где вы будете лежать(с),главное не с нищебродами :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:59

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Суровый эконом на окраине.

В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса. 30 минут в любую погоду и в любое время до Майдана. Рядом прудики, уточки. Хорошая экология. Куча магазинчиков в Лико. Правый берег. Дом без существенных дефектов - полновесная панель, а не газоблок, навесной фасад, своя котельная, две квартиры в крыле, много двушек-трешек. Свежий утепленный новострой со счетчиками тепла. Дома в комплексе по сумме параметров лучше 70-75% домов Киева.
Что вы понимаете под словами "суровый эконом"?

1) Утеплитель без ветробарьера (последствия читаем здесь: https://www.6262.com.ua/list/101916) - т.е. утепление там условное;
2) Самые дешевые окна;
3) Самые дешевые лифты (что для 24-этажных домов чревато);
4) Гарантированный аддддъ с парковкой;
5) Благоустройство и озеленение на отыпись;
6) О МОПах даже не будем заикаться, хотя нормальные МОПы уже встречаются и в экономе.

1. Почитал. По пунктам из статьи.
а) Выветривание. В Вайбере этот вопрос обсуждался, пришли специалисты, сказали, что не принципиально. И за 100 лет не выветрится.
б) Снижение теплоизоляции. ОК, пусть вместо 10 см ваты, будем считать 8,5. Катастрофа? Не думаю. Плюс восходящий поток воздуха при многоэтажной схеме создает дополнительный барьер. На высоких этажах вата будет обдуваться теплым воздухом.
в) Попадание влаги исключено навесным фасадом. Если попадает влага, изнутри или снаружи, она сразу выветривается.
2. Отличные окна Рехау 70. Две створки распашные.
3. Лифты - в каком проценте домов Киева лучше? Может в хрущах?
4. Паркомест (халявных) нигде на всех не хватает. Разве что возле хрущей можно залезть на газон. Паркинг был в плане, но оказался никому не нужен за эти деньги. Значит людей все устраивает. Плюс не элитные дома возле метро позволяют обходиться без ежедневного использования машины.
5. Люди сами организуются и высаживают. Дорожки из тротуарного камня, а не разбитого асфальта. Площадки дешевые, но новые.
6. Претензии к МОПам не понятные. Приятная плитка, большое место для консьержа, который в некоторых домах открывает дверь, проводит фейсконтроль и расставляет фишки, чтобы не парковались на месте для разгрузки.
  airmax78 написав:somilitarkГибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать.

Суровый эконом, в моем понятии, это хрущи (и более старые деревянные дома) на окраине. Иногда панельки в опе мира. Аренда 1-к 5-6 тыс.
Эконом это хрущи в хороших, но не премиум локациях, панельки. Аренда 6-8.
Нижний средний класс - недорогие новострои в опе мира, панельки в средних локациях. Аренда 8-10 в зависимости от ремонта.
Высший средний класс - новострои в неплохих локациях, хрущи и панельки в премиальных. Аренда 10-14.
Высший сегмент - отдельные дома вторички в премиум локациях и новостори в хороших. Аренда 14+.

По моей градации, Эврика это средний класс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:28

Vlad442 Влад, я видел что из себя представляют окна в гораздо более дорогих новостроях и какими ногами их ставят. Не обольщайтесь. Если бы пароветробарьер был не нужен - ни один застройщик Киева его бы не ставил. Инфа 200%.
Аргумент про паркинг не выдерживает критики. Нашим людям дай волю: они и срать из окон будут, если так будет удобнее и дешевле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Привет

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Что новенького?
airmax78
 
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