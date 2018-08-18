Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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somilitarkГибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать.
airmax78 написав:somilitarkГибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать.
Гибкость это не цинизм,пора понимать на 5-м десятке. Чувствую полтосики будут ещё косяками ходить,пока тяга к выдуманному прекрасному и чудесному будет и дальше прогрессировать.
Короче,аргументы бессильны,даже полтосики не помогают,осталось надежда только на то,где вы будете лежать(с),главное не с нищебродами
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
В пешей доступности до метро, зоны отдыха на ВДНХ, ТРЦ. Возле леса. 30 минут в любую погоду и в любое время до Майдана. Рядом прудики, уточки. Хорошая экология. Куча магазинчиков в Лико. Правый берег. Дом без существенных дефектов - полновесная панель, а не газоблок, навесной фасад, своя котельная, две квартиры в крыле, много двушек-трешек. Свежий утепленный новострой со счетчиками тепла. Дома в комплексе по сумме параметров лучше 70-75% домов Киева. Что вы понимаете под словами "суровый эконом"?
1) Утеплитель без ветробарьера (последствия читаем здесь: https://www.6262.com.ua/list/101916) - т.е. утепление там условное; 2) Самые дешевые окна; 3) Самые дешевые лифты (что для 24-этажных домов чревато); 4) Гарантированный аддддъ с парковкой; 5) Благоустройство и озеленение на отыпись; 6) О МОПах даже не будем заикаться, хотя нормальные МОПы уже встречаются и в экономе.
1. Почитал. По пунктам из статьи. а) Выветривание. В Вайбере этот вопрос обсуждался, пришли специалисты, сказали, что не принципиально. И за 100 лет не выветрится. б) Снижение теплоизоляции. ОК, пусть вместо 10 см ваты, будем считать 8,5. Катастрофа? Не думаю. Плюс восходящий поток воздуха при многоэтажной схеме создает дополнительный барьер. На высоких этажах вата будет обдуваться теплым воздухом. в) Попадание влаги исключено навесным фасадом. Если попадает влага, изнутри или снаружи, она сразу выветривается. 2. Отличные окна Рехау 70. Две створки распашные. 3. Лифты - в каком проценте домов Киева лучше? Может в хрущах? 4. Паркомест (халявных) нигде на всех не хватает. Разве что возле хрущей можно залезть на газон. Паркинг был в плане, но оказался никому не нужен за эти деньги. Значит людей все устраивает. Плюс не элитные дома возле метро позволяют обходиться без ежедневного использования машины. 5. Люди сами организуются и высаживают. Дорожки из тротуарного камня, а не разбитого асфальта. Площадки дешевые, но новые. 6. Претензии к МОПам не понятные. Приятная плитка, большое место для консьержа, который в некоторых домах открывает дверь, проводит фейсконтроль и расставляет фишки, чтобы не парковались на месте для разгрузки.
airmax78 написав:somilitarkГибкость важна. А не ошибается только тот ктотничего не делает. А Эврика была и есть суровый эконом. А будет еще более суровым, когда жильцы ее угандошат. Сколько бы Влад на ней не заработал (молодец Влад). Ничто этого не изменит. Это объективно так и глупо это отрицать.
Суровый эконом, в моем понятии, это хрущи (и более старые деревянные дома) на окраине. Иногда панельки в опе мира. Аренда 1-к 5-6 тыс. Эконом это хрущи в хороших, но не премиум локациях, панельки. Аренда 6-8. Нижний средний класс - недорогие новострои в опе мира, панельки в средних локациях. Аренда 8-10 в зависимости от ремонта. Высший средний класс - новострои в неплохих локациях, хрущи и панельки в премиальных. Аренда 10-14. Высший сегмент - отдельные дома вторички в премиум локациях и новостори в хороших. Аренда 14+.
Vlad442 Влад, я видел что из себя представляют окна в гораздо более дорогих новостроях и какими ногами их ставят. Не обольщайтесь. Если бы пароветробарьер был не нужен - ни один застройщик Киева его бы не ставил. Инфа 200%. Аргумент про паркинг не выдерживает критики. Нашим людям дай волю: они и срать из окон будут, если так будет удобнее и дешевле.
airmax78 написав:Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике?
Квартира условно большая. Большая для эконома. Ремонт условно хороший. Обычный ремонт от застройщика, никаких излишеств, но местами делался не самый эконом, не самое дешевое, как везде. Выглядело все лучше, дороже, но не оправдалось, оказалось, только цена имеет значение.
UA написав:Броский ремонт это в смысле цыган стайл?
Исходя из моего опыта, спросом пользуется именно цыган стайл. Я себя не могу перебороть и делать то, что мне не нравится, поэтому все в рамках мейнстрима - обычный светлый блеклый ремонт, но пытаюсь ставить акценты, контрасты. Иногда элементами ремонта, иногда мебель-шторами. Если в интерьере нет ничего яркого или блестящего, у среднего человека не срабатывает триггер "я хочу тут жить". Не претендую на истину. Это мое личное впечатление. Квартиры с более ярким дизайном сдаются лучше.
Треба було більше грошей вкласти в ремонт! Великі кухні, мармурові підвіконня, дорога плитка з "Агрома та" в кухні, ванній і туалеті! Паркет або паркетна дошка. Тоді до Вас черга квартирантів стояла би. Всі плиточники, електрики, таксисти з ЗП 1000-1500 дол/міс - просто мріють про оренду таких квартир і готові платити стільки, скільки забажаєте! Тим більше, що після приходу до влади Зе- і зебільної команди - укроікономіка росте швидкими темпами. До нас вже їдуть на заробки росіяни, прибалти і навіть німці!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
На Крушах тоже простои в аренде по месяцу? ПС За что ценю Влада, так это за правдивость. Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
Квартирантам потрібно, щоб було гарно і далеко від метро. І щоб платіжки за тепло були максимальні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців