Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.
На Крушах тоже простои в аренде по месяцу? ПС За что ценю Влада, так это за правдивость. Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
Квартирантам потрібно, щоб було гарно і далеко від метро. І щоб платіжки за тепло були максимальні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців