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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2264226522662267

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 07:24

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  investorkiev написав:Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.

На Крушах тоже простои в аренде по месяцу?
ПС За что ценю Влада, так это за правдивость.
Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.

У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.


Квартирантам потрібно, щоб було гарно і далеко від метро. І щоб платіжки за тепло були максимальні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 08:00

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  freeze написав:П"здец
Видео
https://strana.ua/news/232048-pojavilos ... sedej.html

Советская вторичка убивает.

А в украинской первичке подобного не случается? :)

Интересно, будут ли из него лепить "активиста", "патриота", "ветерана" и т.п.? :)

Не прошло и недели.
https://strana.ua/news/232192-sosedi-ki ... v-ato.html
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 08:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Привет

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Что новенького?
Ничего пока не купил, собираю деньги на ремонт в Оранж сити и Медовом.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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