Vlad442 написав:

UA написав: investorkiev написав: Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.

Влад, спасибо большое за ваши посты, читаю с удовольствием.

На Крушах тоже простои в аренде по месяцу?

ПС За что ценю Влада, так это за правдивость.

Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка. На Крушах тоже простои в аренде по месяцу?ПС За что ценю Влада, так это за правдивость.Проверив на своем опыте, не стал отрицать, что двухи под аренду это ошибка.

У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.