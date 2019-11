Додано: Суб 09 лис, 2019 10:47

барабашов написав: kingkongovets

Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии? Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?



нет, думаю он просто переоценивает свои аналитические способности

ну и с апломбом перебор нет, думаю он просто переоценивает свои аналитические способностину и с апломбом перебор

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.