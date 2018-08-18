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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2265226622672268

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:33

  plugatyrev написав:
  kivin написав:http://www.yapfiles.ru/show/2277104/767e96f98132cc2fa16abfd2e433e54a.mp4.html
в москве очень популярные смарт квартиры - 7.9 кв.м
переделывают из старых хрущей
стоит 23000 долл

тема ... не раскрыта. спит он там где, гамак растягивает ?

В мопе.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:39

kingkongovets
Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:47

  барабашов написав:kingkongovets
Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?


нет, думаю он просто переоценивает свои аналитические способности
ну и с апломбом перебор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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