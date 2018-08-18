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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 10:33
plugatyrev написав: kivin написав:
http://www.yapfiles.ru/show/2277104/767e96f98132cc2fa16abfd2e433e54a.mp4.html
в москве очень популярные смарт квартиры - 7.9 кв.м
переделывают из старых хрущей
стоит 23000 долл
тема ... не раскрыта. спит он там где, гамак растягивает ?
В мопе.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:39
kingkongovets
Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?
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барабашов
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:47
барабашов написав:kingkongovets
Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?
нет, думаю он просто переоценивает свои аналитические способности
ну и с апломбом перебор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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