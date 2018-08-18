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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 10:33
plugatyrev написав: kivin написав:
http://www.yapfiles.ru/show/2277104/767e96f98132cc2fa16abfd2e433e54a.mp4.html
в москве очень популярные смарт квартиры - 7.9 кв.м
переделывают из старых хрущей
стоит 23000 долл
тема ... не раскрыта. спит он там где, гамак растягивает ?
В мопе.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:39
kingkongovets
Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?
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барабашов
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:47
барабашов написав:kingkongovets
Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?
нет, думаю он просто переоценивает свои аналитические способности
ну и с апломбом перебор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:00
вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса
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baraka
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:19
baraka написав:
вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса
Ха-ха!
Питання в тому, що населення закінчується.
28 років управляння укро-їліти.
Наслідки наяву.
Курс долара ні при чому
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:21
kingkongovets написав: барабашов написав:kingkongovets
Думаешь все его опусы чисто фантазии? упражняется в словоблудии?
нет, думаю он просто переоценивает свои аналитические способности
ну и с апломбом перебор
Рівень інтелекту ККЦ та Ікаруса, якій нині пише під іншим ніком - приблизно однакові.
Задачку про басейн, в який вода затікає і витікає - хрєна лисого вони вирішать! Як і 90% публіки з цього форуму.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 09 лис, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:24
kingkongovets написав: Vlad442 написав:
У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг
- пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал
, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак
не прошло и 5ти лет - дошло
и дело не только в том шо это двушка
в гетто на окраинах цена решает все
зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору
На "совкошлак" місцевими ріелторами-новобудовцями стільки гною було вилито!
Ніякого "совкошлаку", лише "первинка"! Площею побільше, подалі від метро і ближче до лісу! Якраз грибний сезон розпочинається!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:25
baraka написав:
вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса
а осенью всё разгребли, шо с цепи сорвались...
По 26 менять доллар было невыгодно, а по 24,5 в самый раз))
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UA
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:26
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Может арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом на окраине города в Эврике?
Квартира условно большая. Большая для эконома. Ремонт условно хороший. Обычный ремонт от застройщика, никаких излишеств, но местами делался не самый эконом, не самое дешевое, как везде. Выглядело все лучше, дороже, но не оправдалось, оказалось, только цена имеет значение.
UA написав:
Броский ремонт это в смысле цыган стайл?
Исходя из моего опыта, спросом пользуется именно цыган стайл. Я себя не могу перебороть и делать то, что мне не нравится, поэтому все в рамках мейнстрима - обычный светлый блеклый ремонт, но пытаюсь ставить акценты, контрасты. Иногда элементами ремонта, иногда мебель-шторами. Если в интерьере нет ничего яркого или блестящего, у среднего человека не срабатывает триггер "я хочу тут жить".
Не претендую на истину. Это мое личное впечатление. Квартиры с более ярким дизайном сдаются лучше.
Чому не найняв дизайнера???
Оригінальний дизайн квартири! Побільше червоного кольору - і черга квартирантів стояла би!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:35
kingkongovets написав: airmax78 написав:Не ошибается только тот кто ничего не делает
. Не пошел арендный бизнес - надо продать и зафиксить прибыль. Вот с этим будет интереснее.
100%
вот только писать длиннющие нравоучения следует уже после, а не до
выглядит не очень умно
К-ц, ну раздражаешь уже.
Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.
Человек все правильно делает - описывает свои мысли во время принятия решения, а не задним числом, которым все умны.
Да, иногда ошибается. Но в целом - абсолютно правильно делает. Что подтверждает 100% рост стоимости актива, да и по аренде повыше получается, чем много чего, явно не 10% годовых.
Влад, не обращайте внимания на завистников!
Эврика - один из самых лучших комплексов, я очень хотел его, но очко сжималось от одной мысли об Оркаде, и в итоге не купил, ну что уже говорить.
Если народ считает что 550$/м в доме на ПБ с ремонтом, вблизи огромного парка и метро - это неудачная покупка, то я уже не знаю что у них в голове.
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