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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2266226722682269

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:39

  investorkiev написав:К-ц, ну раздражаешь уже.



тоесть вы купив по паре говнообъектов и засрав потом всю ветку своими лекциями об инвестициях в говнострои упиваясь своей "победой"(с) не раздражаете?

зы: заметь, я шо тогда шо сейчас говорю одно и то же, а владик тут долдонил о "массовом сегменте" несмотря на доводы чуть более опытных людей, учил жизни, потом прогнозируемо вляпался, но зато признал ошибку и герой
а те кто ему изначально указывали на ошибки в его теории - раздражают
ну ок :mrgreen:

ззы: про "один из самых лучших комплексов" - отдельно повеселило :mrgreen:
а если не видишь в моих постах ничего для себя полезного - просто молча заигнорь и не рефлексируй
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 лис, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:44

  baraka написав:вести от застройщиков
- продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом)
- спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса

Нельзя покупать котлован по +/- цене готового - людей лишают стимула инвестировать. Но в то же время снижение цен после старта продаж тоже плохой вариант. Те застройщики, которые угадали с ценой на старте - у тех, думаю, с продажами все ок. Те кто выставил цены с запасом в свете растущей себестоимости - у тех, наверное, не так весело. Особняком стоят всякие КАНы, с Сагами и Тарянами - те, кто создают то, чего на рынке нет. Они справедливо ставят премию к рынку и, вроде, тоже не бедствуют.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 09 лис, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:48

  airmax78 написав:Не ошибается только тот кто ничего не делает. Не пошел арендный бизнес - надо продать и зафиксить прибыль. Вот с этим будет интереснее.

така ж порада 3беці
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:57

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Не ошибается только тот кто ничего не делает. Не пошел арендный бизнес - надо продать и зафиксить прибыль. Вот с этим будет интереснее.


100%
вот только писать длиннющие нравоучения следует уже после, а не до
выглядит не очень умно

К-ц, ну раздражаешь уже.
Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.

Человек все правильно делает - описывает свои мысли во время принятия решения, а не задним числом, которым все умны.

Да, иногда ошибается. Но в целом - абсолютно правильно делает. Что подтверждает 100% рост стоимости актива, да и по аренде повыше получается, чем много чего, явно не 10% годовых.


Влад, не обращайте внимания на завистников!
Эврика - один из самых лучших комплексов, я очень хотел его, но очко сжималось от одной мысли об Оркаде, и в итоге не купил, ну что уже говорить.

Если народ считает что 550$/м в доме на ПБ с ремонтом, вблизи огромного парка и метро - это неудачная покупка, то я уже не знаю что у них в голове.
холява від УКО на одному полюсі і Тетріси і башні ТТ на другому і ще шлакодрочери і шлакофоби в паралельній шлакореальності якої нема
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 лис, 2019 11:59, всього редагувалось 3 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:57

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:К-ц, ну раздражаешь уже.



тоесть вы купив по паре говнообъектов и засрав потом всю ветку своими лекциями об инвестициях в говнострои упиваясь своей "победой"(с) не раздражаете?

зы: заметь, я шо тогда шо сейчас говорю одно и то же, а владик тут долдонил о "массовом сегменте" несмотря на доводы чуть более опытных людей, учил жизни, потом прогнозируемо вляпался, но зато признал ошибку и герой
а те кто ему изначально указывали на ошибки в его теории - раздражают
ну ок :mrgreen:

ззы: про "один из самых лучших комплексов" - отдельно повеселило :mrgreen:
а если не видишь в моих постах ничего для себя полезного - просто молча заигнорь и не рефлексируй

Є народна мудрість : "Ду-рнів вчити - що мертвого лікувати".
По московитськи: Ду-рака учить, что мертвого лечить!

Баобабу варто було поговорити з толковим ріелторами - що популярне під аренду.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 лис, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:02

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.


помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак
не прошло и 5ти лет - дошло
и дело не только в том шо это двушка
в гетто на окраинах цена решает все

зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору :mrgreen:

Є альтернативні варіанти, запропоновані паном Hxbbhaff: безбалконні гостинки на Борщагівці і ДВРЗ за 22 000 Дол.

Повірте, то вигідніший варіант під оренду, ніж осякі Оранжі і Еврики.

Щодо найдешевшого ремонту.
Через пару років наші гримотеї зрозуміють, що найкраще здавати квартиру взагалі без ремонта.
Тому що нема ремонта - нема проблем на його обслуговування.

Найдешевший ремонт - це заклеїти кухню і ванну шпалерами, які "миються"??? Ну -ну.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:12

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Не ошибается только тот кто ничего не делает. Не пошел арендный бизнес - надо продать и зафиксить прибыль. Вот с этим будет интереснее.


100%
вот только писать длиннющие нравоучения следует уже после, а не до
выглядит не очень умно

К-ц, ну раздражаешь уже.
Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.

Человек все правильно делает - описывает свои мысли во время принятия решения, а не задним числом, которым все умны.

Да, иногда ошибается. Но в целом - абсолютно правильно делает. Что подтверждает 100% рост стоимости актива, да и по аренде повыше получается, чем много чего, явно не 10% годовых.


Влад, не обращайте внимания на завистников!
Эврика - один из самых лучших комплексов, я очень хотел его, но очко сжималось от одной мысли об Оркаде, и в итоге не купил, ну что уже говорить.

Если народ считает что 550$/м в доме на ПБ с ремонтом, вблизи огромного парка и метро - это неудачная покупка, то я уже не знаю что у них в голове.

Не понимаю предмета спора. Хорошая ли была покупка Эврики па550? Наверное хорошая (не знаю, правда, кому в здравом уме придет в голову покупать ее па1100 за метр, но это не предмет спора). Но меняет ли это как-то классификацию самого объекта? Вообще никак. Чего спорить с тем, что это суровый эконом - не понимаю.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:16

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:К-ц, ну раздражаешь уже.
Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.


тоесть вы купив по паре говнообъектов и засрав потом всю ветку своими лекциями об инвестициях в говнострои упиваясь своей "победой"(с) не раздражаете?

зы: заметь, я шо тогда шо сейчас говорю одно и то же


так а что ты говоришь? по сути недвижимости? какие сейчас твои рекомендации? прогнозы? раскрой тему.

, а владик тут долдонил о "массовом сегменте" несмотря на доводы чуть более опытных людей, учил жизни, потом прогнозируемо вляпался, но зато признал ошибку и герой
а те кто ему изначально указывали на ошибки в его теории - раздражают
ну ок :mrgreen:


так чем Влад вляпался? Тем что имеет +100% удорожание актива и примерно 15-17% годовых от аренды? Или ты реально думаешь что квартиру в Эврике тяжело сдать в аренду/продать? Единственное что было неправильно - это то что он купил двушки, а не однушки, но Влад это обьяснил уже - брал что осталось, плюс была теория на счет семейных квартирантов, она не подтвердилась, о чем он и сказал. В остальном - нормальная саксцес-стори.
Чел на каждые 100куе уже поимел +100куе сверху удорожанием, и получает около 1,4куе в месяц аренды. Чем плохо, обьясни?
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