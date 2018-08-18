investorkiev написав:

kingkongovets написав: airmax78 написав: Не ошибается только тот кто ничего не делает. Не пошел арендный бизнес - надо продать и зафиксить прибыль. Вот с этим будет интереснее. . Не пошел арендный бизнес - надо продать и зафиксить прибыль. Вот с этим будет интереснее.



100%

вот только писать длиннющие нравоучения следует уже после, а не до

выглядит не очень умно 100%вот только писать длиннющие нравоучения следует уже после, а не довыглядит не очень умно

К-ц, ну раздражаешь уже.Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.Человек все правильно делает - описывает свои мысли во время принятия решения, а не задним числом, которым все умны.Да, иногда ошибается. Но в целом - абсолютно правильно делает. Что подтверждает 100% рост стоимости актива, да и по аренде повыше получается, чем много чего, явно не 10% годовых.Влад, не обращайте внимания на завистников!Эврика - один из самых лучших комплексов, я очень хотел его, но очко сжималось от одной мысли об Оркаде, и в итоге не купил, ну что уже говорить.Если народ считает что 550$/м в доме на ПБ с ремонтом, вблизи огромного парка и метро - это неудачная покупка, то я уже не знаю что у них в голове.