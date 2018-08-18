Додано: Суб 09 лис, 2019 12:23

airmax78 написав: Не понимаю предмета спора. Хорошая ли была покупка Эврики па550? Наверное хорошая (не знаю, правда, кому в здравом уме придет в голову покупать ее па1100 за метр, но это не предмет спора). Но меняет ли это как-то классификацию самого объекта? Вообще никак. Чего спорить с тем, что это суровый эконом - не понимаю. Не понимаю предмета спора. Хорошая ли была покупка Эврики па550? Наверное хорошая (не знаю, правда, кому в здравом уме придет в голову покупать ее па1100 за метр, но это не предмет спора). Но меняет ли это как-то классификацию самого объекта? Вообще никак. Чего спорить с тем, что это суровый эконом - не понимаю.

Макс, это для вас Эврика - суровый эконом. А для 90% жителей Киева и гостей столицы - это предел мечтаний. Без преувеличений.Вы просто зациклены на красивых МОПах и фасадах. А 90% людей эти вопросы не волнуют. Вы вот слили Голосуху в убыток, а Уну продолжает в ней жить и в ус не дует.Не видели эту сценку Камеди - клаб?(смотреть с 0:50сек).Там "Путин" спрашивает у Гарика Харламова: "А почему у тебя кличка Бульдог? Вот была бы у тебя кличка Лабрадор - может и жизнь иначе сложилась"..Так вот к вам, Макс, вопрос - вот оставили бы вы Голосуху, сделали бы там ремонтик и переехали бы жить с семьей, а не продали тогда.Сложилась бы у вас жизнь иначе? Как именно? Или вы бы жили спокойно, смогли бы сосредоточиться на других вопросах и достигли бы совсем других целей в жизни (ну например открыли бы свой бизнес - стояк однух под аренду, или свою школу иностранных языков, для жены) а вместо этого вы 5 лет гоняетесь за идеальными Мопами?