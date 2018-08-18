Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тоесть вы купив по паре говнообъектов и засрав потом всю ветку своими лекциями об инвестициях в говнострои упиваясь своей "победой"(с) не раздражаете?
зы: заметь, я шо тогда шо сейчас говорю одно и то же, а владик тут долдонил о "массовом сегменте" несмотря на доводы чуть более опытных людей, учил жизни, потом прогнозируемо вляпался, но зато признал ошибку и герой а те кто ему изначально указывали на ошибки в его теории - раздражают ну ок
ззы: про "один из самых лучших комплексов" - отдельно повеселило а если не видишь в моих постах ничего для себя полезного - просто молча заигнорь и не рефлексируй
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 лис, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
baraka написав:вести от застройщиков - продажи упали на 20-40%, у некоторых до 80% летом (тут не знаю с чем сравнивают, логичнее конечно было бы сравнивать с прошлым годом) - спихивают провал с политической обстановкой и падением курса бакса
Нельзя покупать котлован по +/- цене готового - людей лишают стимула инвестировать. Но в то же время снижение цен после старта продаж тоже плохой вариант. Те застройщики, которые угадали с ценой на старте - у тех, думаю, с продажами все ок. Те кто выставил цены с запасом в свете растущей себестоимости - у тех, наверное, не так весело. Особняком стоят всякие КАНы, с Сагами и Тарянами - те, кто создают то, чего на рынке нет. Они справедливо ставят премию к рынку и, вроде, тоже не бедствуют.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 09 лис, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
тоесть вы купив по паре говнообъектов и засрав потом всю ветку своими лекциями об инвестициях в говнострои упиваясь своей "победой"(с) не раздражаете?
зы: заметь, я шо тогда шо сейчас говорю одно и то же, а владик тут долдонил о "массовом сегменте" несмотря на доводы чуть более опытных людей, учил жизни, потом прогнозируемо вляпался, но зато признал ошибку и герой а те кто ему изначально указывали на ошибки в его теории - раздражают ну ок
ззы: про "один из самых лучших комплексов" - отдельно повеселило а если не видишь в моих постах ничего для себя полезного - просто молча заигнорь и не рефлексируй
Є народна мудрість : "Ду-рнів вчити - що мертвого лікувати". По московитськи: Ду-рака учить, что мертвого лечить!
Баобабу варто було поговорити з толковим ріелторами - що популярне під аренду.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 09 лис, 2019 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vlad442 написав:У этого простоя в месяц есть свои нюансы. Сначала ломил цену, достойную квартиры. Хорошая двушка. Отличная планировка. Дорогая в покупке. В ремонт вложил, может, чуть больше, чем нужно было, потому что квартира мне лично нравилась. Потом на пару недель улетел в Тай. В конце концов все решил жестокий демпинг - пришлось опуститься в цене до уровня убогих маленьких двушек, которые были на 20% дешевле в покупке. На своем опыте понял, то, что всегда интуитивно подозревал, что арендаторам не нужны большие квартиры с хорошим ремонтом. Под аренду нужны минимальные площади, самый дешевый, но чистый и броский ремонт.
помню как владик писал стены своего нудного текста, обосновывая решение о покупке в "массовом сегменте"(с), а ему говорили шо в том гетто демпинг и переизбыток предложения прибьет прибыль к плинтусу и шо подлинный массовый сегмент - это совкошлак не прошло и 5ти лет - дошло и дело не только в том шо это двушка в гетто на окраинах цена решает все
зы: "всегда интуитивно подозревал" - ору
Є альтернативні варіанти, запропоновані паном Hxbbhaff: безбалконні гостинки на Борщагівці і ДВРЗ за 22 000 Дол.
Повірте, то вигідніший варіант під оренду, ніж осякі Оранжі і Еврики.
Щодо найдешевшого ремонту. Через пару років наші гримотеї зрозуміють, що найкраще здавати квартиру взагалі без ремонта. Тому що нема ремонта - нема проблем на його обслуговування.
Найдешевший ремонт - це заклеїти кухню і ванну шпалерами, які "миються"??? Ну -ну.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:Не ошибается только тот кто ничего не делает. Не пошел арендный бизнес - надо продать и зафиксить прибыль. Вот с этим будет интереснее.
100% вот только писать длиннющие нравоучения следует уже после, а не до выглядит не очень умно
К-ц, ну раздражаешь уже. Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.
Человек все правильно делает - описывает свои мысли во время принятия решения, а не задним числом, которым все умны.
Да, иногда ошибается. Но в целом - абсолютно правильно делает. Что подтверждает 100% рост стоимости актива, да и по аренде повыше получается, чем много чего, явно не 10% годовых.
Влад, не обращайте внимания на завистников! Эврика - один из самых лучших комплексов, я очень хотел его, но очко сжималось от одной мысли об Оркаде, и в итоге не купил, ну что уже говорить.
Если народ считает что 550$/м в доме на ПБ с ремонтом, вблизи огромного парка и метро - это неудачная покупка, то я уже не знаю что у них в голове.
Не понимаю предмета спора. Хорошая ли была покупка Эврики па550? Наверное хорошая (не знаю, правда, кому в здравом уме придет в голову покупать ее па1100 за метр, но это не предмет спора). Но меняет ли это как-то классификацию самого объекта? Вообще никак. Чего спорить с тем, что это суровый эконом - не понимаю.
investorkiev написав:К-ц, ну раздражаешь уже. Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.
тоесть вы купив по паре говнообъектов и засрав потом всю ветку своими лекциями об инвестициях в говнострои упиваясь своей "победой"(с) не раздражаете?
зы: заметь, я шо тогда шо сейчас говорю одно и то же
так а что ты говоришь? по сути недвижимости? какие сейчас твои рекомендации? прогнозы? раскрой тему.
, а владик тут долдонил о "массовом сегменте" несмотря на доводы чуть более опытных людей, учил жизни, потом прогнозируемо вляпался, но зато признал ошибку и герой а те кто ему изначально указывали на ошибки в его теории - раздражают ну ок
так чем Влад вляпался? Тем что имеет +100% удорожание актива и примерно 15-17% годовых от аренды? Или ты реально думаешь что квартиру в Эврике тяжело сдать в аренду/продать? Единственное что было неправильно - это то что он купил двушки, а не однушки, но Влад это обьяснил уже - брал что осталось, плюс была теория на счет семейных квартирантов, она не подтвердилась, о чем он и сказал. В остальном - нормальная саксцес-стори. Чел на каждые 100куе уже поимел +100куе сверху удорожанием, и получает около 1,4куе в месяц аренды. Чем плохо, обьясни?
airmax78 написав:Не понимаю предмета спора. Хорошая ли была покупка Эврики па550? Наверное хорошая (не знаю, правда, кому в здравом уме придет в голову покупать ее па1100 за метр, но это не предмет спора). Но меняет ли это как-то классификацию самого объекта? Вообще никак. Чего спорить с тем, что это суровый эконом - не понимаю.
Макс, это для вас Эврика - суровый эконом. А для 90% жителей Киева и гостей столицы - это предел мечтаний. Без преувеличений.
Вы просто зациклены на красивых МОПах и фасадах. А 90% людей эти вопросы не волнуют. Вы вот слили Голосуху в убыток, а Уну продолжает в ней жить и в ус не дует.
Так вот к вам, Макс, вопрос - вот оставили бы вы Голосуху, сделали бы там ремонтик и переехали бы жить с семьей, а не продали тогда. Сложилась бы у вас жизнь иначе? Как именно? Или вы бы жили спокойно, смогли бы сосредоточиться на других вопросах и достигли бы совсем других целей в жизни (ну например открыли бы свой бизнес - стояк однух под аренду, или свою школу иностранных языков, для жены) а вместо этого вы 5 лет гоняетесь за идеальными Мопами?
investorkiev написав:К-ц, ну раздражаешь уже. Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.
тоесть вы купив по паре говнообъектов и засрав потом всю ветку своими лекциями об инвестициях в говнострои упиваясь своей "победой"(с) не раздражаете?
зы: заметь, я шо тогда шо сейчас говорю одно и то же
так а что ты говоришь? по сути недвижимости? какие сейчас твои рекомендации? прогнозы? раскрой тему.
, а владик тут долдонил о "массовом сегменте" несмотря на доводы чуть более опытных людей, учил жизни, потом прогнозируемо вляпался, но зато признал ошибку и герой а те кто ему изначально указывали на ошибки в его теории - раздражают ну ок
так чем Влад вляпался? Тем что имеет +100% удорожание актива и примерно 15-17% годовых от аренды? Или ты реально думаешь что квартиру в Эврике тяжело сдать в аренду/продать? Единственное что было неправильно - это то что он купил двушки, а не однушки, но Влад это обьяснил уже - брал что осталось, плюс была теория на счет семейных квартирантов, она не подтвердилась, о чем он и сказал. В остальном - нормальная саксцес-стори. Чел на каждые 100куе уже поимел +100куе сверху удорожанием, и получает около 1,4куе в месяц аренды. Чем плохо, обьясни?
Не оптимальний прибуток на інвестовані кошти.
Натаха-МВА, ти теж не здатна вирішувати задачки про басейн з трубами?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців