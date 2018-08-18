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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2268226922702271>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 265
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:31

  investorkiev написав:
так чем Влад вляпался? Тем что имеет +100% удорожание актива и примерно 15-17% годовых от аренды? Или ты реально думаешь что квартиру в Эврике тяжело сдать в аренду/продать? Единственное что было неправильно - это то что он купил двушки, а не однушки, но Влад это обьяснил уже - брал что осталось, плюс была теория на счет семейных квартирантов, она не подтвердилась, о чем он и сказал. В остальном - нормальная саксцес-стори.
Чел на каждые 100куе уже поимел +100куе сверху удорожанием, и получает около 1,4куе в месяц аренды. Чем плохо, обьясни?


15-17 годовых после 3х лет ожидания (и нервов) и гемора с ремонтом и поиском клиентов?
при том шо фактор "нового дома" и "первой сдачи" уже отыгран
попробуй ради прикола посчитать прибыль от аренды гипотетического вложения в совкошлак за эти годы
а если взять временной лаг чуть побольше? это ж все же недвига, а не акции и драгметаллы, сколько бы местные финансовые гении не пытались их отождествлять
эврика морально устарела еще до того как вылезла из котлована и сейчас время ударными темпами работает против нее
я говорил и говорю сейчас шо лезть в этот сегмент стоит только если рассчитывать лет на 7, как ты говорила делают твои знакомые
алэ тут е однэ алэ - это все работает при стабильной и предсказуемой экономике
а мы живем в украине и Президент у нас зеля и на конец этого цикла можеть выпасть очень неудачное время для продажи - прикинь?
так шо накати еще и чокнись со своей ракетой
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 лис, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:35

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:
так чем Влад вляпался? Тем что имеет +100% удорожание актива и примерно 15-17% годовых от аренды? Или ты реально думаешь что квартиру в Эврике тяжело сдать в аренду/продать? Единственное что было неправильно - это то что он купил двушки, а не однушки, но Влад это обьяснил уже - брал что осталось, плюс была теория на счет семейных квартирантов, она не подтвердилась, о чем он и сказал. В остальном - нормальная саксцес-стори.
Чел на каждые 100куе уже поимел +100куе сверху удорожанием, и получает около 1,4куе в месяц аренды. Чем плохо, обьясни?


15-17 годовых после 3х лет ожидания (и нервов) и гемора с ремонтом и поиском клиентов?
при том шо фактор "нового дома" и "первой сдачи" уже отыгран
попробуй ради прикола посчитать прибыль от аренды гипотетического вложения в совкошлак за эти годы
а если взять временной лаг чуть побольше?
эврика морально устарела еще до того как вылезла из котлована и сейчас время ударными темпами работает против нее
я говорил и говорю сейчас шо лезть в этот сегмент стоит только если рассчитывать лет на 7, как ты говорила делают твои знакомые
алэ е одно алэ - это все работает при стабильной и предсказуемой экономике
а мы живем в украине и Президент у нас зеля
так шо накати еще и чокнись со своей ракетой


Ну, Эврика за 3 года ожидания (и нервово) подорожала на +100%, это 30% годовых, неплохо. Хотя мне кажется что там было не 3, а 2 года ожидания - значит 50% годовых.
Ну то ладно, какие у тебя мысли дальше? я так понял ты вангуешь новый девал и обвал цен? когда? в 2020?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:39

  investorkiev написав:Ну то ладно, какие у тебя мысли дальше? я так понял ты вангуешь новый девал и обвал цен? когда? в 2020?


а тебе то шо? у меня комплекса нострадамуса как у уни нет и бесплатные советы я не даю потому шо знаю им цену
ты ж у нас иксперд с мба- сама и вангуй
а мы - лошки без мба, мы уж как то сами, молча и традиционно
деньги любят тишину :mrgreen:

зы: кстати прекращай считать незафиксированную прибыль - тебя на мба не учили шо это фейл?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:45

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:100%
вот только писать длиннющие нравоучения следует уже после, а не до
выглядит не очень умно

К-ц, ну раздражаешь уже.
Ты только критикуешь. Шо лично ты толкового сказал на форуме? Какую инфу дал? Вот за пятницу у тебя три десятка постов - и все в попытке измазать омном других форумчан.

Человек все правильно делает - описывает свои мысли во время принятия решения, а не задним числом, которым все умны.

Да, иногда ошибается. Но в целом - абсолютно правильно делает. Что подтверждает 100% рост стоимости актива, да и по аренде повыше получается, чем много чего, явно не 10% годовых.


Влад, не обращайте внимания на завистников!
Эврика - один из самых лучших комплексов, я очень хотел его, но очко сжималось от одной мысли об Оркаде, и в итоге не купил, ну что уже говорить.

Если народ считает что 550$/м в доме на ПБ с ремонтом, вблизи огромного парка и метро - это неудачная покупка, то я уже не знаю что у них в голове.

Не понимаю предмета спора. Хорошая ли была покупка Эврики па550? Наверное хорошая (не знаю, правда, кому в здравом уме придет в голову покупать ее па1100 за метр, но это не предмет спора). Но меняет ли это как-то классификацию самого объекта? Вообще никак. Чего спорить с тем, что это суровый эконом - не понимаю.

Оторвитесь уже от своей мажорской реальности, тошнит от пафоса и такого снобизма. Откройте глаза, эврика по сравнению с большинством домов в киеве далеко не суровый эконом
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:48

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:Ну то ладно, какие у тебя мысли дальше? я так понял ты вангуешь новый девал и обвал цен? когда? в 2020?


а тебе то шо? у меня комплекса нострадамуса как у уни нет и бесплатные советы я не даю потому шо знаю им цену
ты ж у нас иксперд с мба- сама и вангуй
а мы - лошки без мба, мы уж как то сами, молча и традиционно
деньги любят тишину :mrgreen:

зы: кстати прекращай считать незафиксированную прибыль - тебя на мба не учили шо это фейл?

конговец, продержался 5 минут и снова начал бросаться какахами в форумчан.
Тебя спросили твое мнение, а в ответ - фуууу.

давай еще раз, серьезно.

1) все продавать и выходить в кеш
2) покупать на весь кеш и сидеть в недвиге
3) сидеть в недвиге и копить кеш (продавать жлобно, но вдруг кризис - а я с кешем на %% от капитала и куплю на дне).

Какой вариант ты выбираешь? 1-2-3?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:51

  Kostia написав:Оторвитесь уже от своей мажорской реальности, тошнит от пафоса и такого снобизма. Откройте глаза, эврика по сравнению с большинством домов в киеве далеко не суровый эконом

Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:54

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Не понимаю предмета спора. Хорошая ли была покупка Эврики па550? Наверное хорошая (не знаю, правда, кому в здравом уме придет в голову покупать ее па1100 за метр, но это не предмет спора). Но меняет ли это как-то классификацию самого объекта? Вообще никак. Чего спорить с тем, что это суровый эконом - не понимаю.


Макс, это для вас Эврика - суровый эконом. А для 90% жителей Киева и гостей столицы - это предел мечтаний. Без преувеличений.

Вы просто зациклены на красивых МОПах и фасадах. А 90% людей эти вопросы не волнуют. Вы вот слили Голосуху в убыток, а Уну продолжает в ней жить и в ус не дует.

Не видели эту сценку Камеди - клаб?
https://rutube.ru/video/fca7311f94dc394 ... fd0c77e43/ (смотреть с 0:50сек).
Там "Путин" спрашивает у Гарика Харламова: "А почему у тебя кличка Бульдог? Вот была бы у тебя кличка Лабрадор - может и жизнь иначе сложилась"..

Так вот к вам, Макс, вопрос - вот оставили бы вы Голосуху, сделали бы там ремонтик и переехали бы жить с семьей, а не продали тогда.
Сложилась бы у вас жизнь иначе? Как именно? Или вы бы жили спокойно, смогли бы сосредоточиться на других вопросах и достигли бы совсем других целей в жизни (ну например открыли бы свой бизнес - стояк однух под аренду, или свою школу иностранных языков, для жены) а вместо этого вы 5 лет гоняетесь за идеальными Мопами?

Неее, если бы я голосуху оставил, я бы сейчас любовался пуповым яром, знал бы точно каким говном топят в частном секторе и гаражном кооперативе, боролся бы с отморозками нахлобучивающими балконы на 19м этаже, и понимал, что это счастье, доставшееся мне за сильно овер 200куе с учетом ремонта, я врядли кому-то теперь продам дороже 140 куе. Короче стал бы я невыносимым мизантропом и исходил бы желчью. А модные мопы - это просто приятное хобби.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 12:54

investorkiev
я шо непонятно написал в первый раз?
советов и прогнозов не даю, для этого тут есть масса более приятных в общении допысувачив
а если не можешь читать меня без рефлексии - молча заигнорь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:06

  stm написав:
  Kostia написав:Оторвитесь уже от своей мажорской реальности, тошнит от пафоса и такого снобизма. Откройте глаза, эврика по сравнению с большинством домов в киеве далеко не суровый эконом

Дело не в снобизме, строить по проектам 90х в 2015 и дальше, превращая все районы в ПОХ - это перебор...

Тоже не понимаю в чем состоит снобизм, если ты вещи называешь своими именами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:20

... майже по темі!

.... цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :)
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш :) на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;)
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!

- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!

... то що скажете, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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