Додано: Суб 09 лис, 2019 12:31

investorkiev написав:

так чем Влад вляпался? Тем что имеет +100% удорожание актива и примерно 15-17% годовых от аренды? Или ты реально думаешь что квартиру в Эврике тяжело сдать в аренду/продать? Единственное что было неправильно - это то что он купил двушки, а не однушки, но Влад это обьяснил уже - брал что осталось, плюс была теория на счет семейных квартирантов, она не подтвердилась, о чем он и сказал. В остальном - нормальная саксцес-стори.

Чел на каждые 100куе уже поимел +100куе сверху удорожанием, и получает около 1,4куе в месяц аренды. Чем плохо, обьясни? так чем Влад вляпался? Тем что имеет +100% удорожание актива и примерно 15-17% годовых от аренды? Или ты реально думаешь что квартиру в Эврике тяжело сдать в аренду/продать? Единственное что было неправильно - это то что он купил двушки, а не однушки, но Влад это обьяснил уже - брал что осталось, плюс была теория на счет семейных квартирантов, она не подтвердилась, о чем он и сказал. В остальном - нормальная саксцес-стори.Чел на каждые 100куе уже поимел +100куе сверху удорожанием, и получает около 1,4куе в месяц аренды. Чем плохо, обьясни?



15-17 годовых после 3х лет ожидания (и нервов) и гемора с ремонтом и поиском клиентов?

при том шо фактор "нового дома" и "первой сдачи" уже отыгран

попробуй ради прикола посчитать прибыль от аренды гипотетического вложения в совкошлак за эти годы

а если взять временной лаг чуть побольше? это ж все же недвига, а не акции и драгметаллы, сколько бы местные финансовые гении не пытались их отождествлять

эврика морально устарела еще до того как вылезла из котлована и сейчас время ударными темпами работает против нее

я говорил и говорю сейчас шо лезть в этот сегмент стоит только если рассчитывать лет на 7, как ты говорила делают твои знакомые

алэ тут е однэ алэ - это все работает при стабильной и предсказуемой экономике

а мы живем в украине и Президент у нас зеля и на конец этого цикла можеть выпасть очень неудачное время для продажи - прикинь?

так шо накати еще и чокнись со своей ракетой 15-17 годовых после 3х лет ожидания (и нервов) и гемора с ремонтом и поиском клиентов?при том шо фактор "нового дома" и "первой сдачи" уже отыгранпопробуй ради прикола посчитать прибыль от аренды гипотетического вложения в совкошлак за эти годыа если взять временной лаг чуть побольше? это ж все же недвига, а не акции и драгметаллы, сколько бы местные финансовые гении не пытались их отождествлятьэврика морально устарела еще до того как вылезла из котлована и сейчас время ударными темпами работает против неея говорил и говорю сейчас шо лезть в этот сегмент стоит только если рассчитывать лет на 7, как ты говорила делают твои знакомыеалэ тут е однэ алэ - это все работает при стабильной и предсказуемой экономикеа мы живем в украине и Президент у нас зеля и на конец этого цикла можеть выпасть очень неудачное время для продажи - прикинь?так шо накати еще и чокнись со своей ракетой

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 лис, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.