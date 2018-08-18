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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:24
kingkongovets написав:investorkiev
я шо непонятно написал в первый раз?
советов и прогнозов не даю, для этого тут есть масса более приятных в общении допысувачив
а если не можешь читать меня без рефлексии - молча заигнорь
Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?
Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.
Тем более что в твоем возрасте уже начинаются необратимые изменения в мозгу - без обид, просто физиология - и нужно постоянно учиться, что-бы его тренировать. А то оно так незаметно происходит - вроде нормальный, умный чувак - и тут внезапно - бац! и ты сумасшедший дед.
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investorkiev
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Додано: Суб 09 лис, 2019 13:36
investorkiev написав:
Конговец, тебе нужно работать над собой, учись держать себя в руках и не обижать собеседников. Да и спеси поубавить, а то такое впечатление что общаешься с Джеком Ма - самым богатым кетайцем с 38 млрд дол за душой. Но ты же не он. Да, добился определенного успеха, но в Форбсе тебя же нет? Даже в списке НВ нет наверное?
Да и сходить поучиться на МБА тебе бы не помешало. У нас в группе было пару мужиков 50+, со своими заводами, компаниями с 1000+ сотрудников, сидели с открытыми ртами на некоторых лекциях. Да и стоят сейчас учеба копейки для тебя - около 30 куе, и это уже со стажировкой в ЮАР например.
Тем более что в твоем возрасте уже начинаются необратимые изменения в мозгу - без обид, просто физиология - и нужно постоянно учиться, что-бы его тренировать. А то оно так незаметно происходит - вроде нормальный, умный чувак - и тут внезапно - бац! и ты сумасшедший дед.
я разве спрашивал у тебя совета о том шо мне нужно и как мне себя вести?
так вроде это ты вечно ко мне с вопросами пристаешь
вон айрмакс видит суровый эконом? так он так и говорит - это суровый эконом
так и я - вижу шо человек несет пургу? так прямо и говорю - он несет пургу
вот ты несешь пургу в 90% случаев, можешь пойти поменять по этому поводу очередной памперс
и очень прошу - прекращай с флудом и оффтопом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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